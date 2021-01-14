Malatya'da milletvekilleri Çakır ve Kahtalı deprem konutlarını inceledi

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ve Ahmet Çakır Pütürge ve Doğanyol ilçesini ziyaret ederek, deprem konutlarını inceledi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ve Ahmet Çakır Pütürge ve Doğanyol ilçesini ziyaret ederek, deprem konutlarını inceledi.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Çakır ve Kahtalı geçen yıl 24 Ocak Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde depremde Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde evleri ağır hasar görenler için yapılan deprem konutlarını inceledi.

Çakır ve Kahtalı Doğanyol ilçesini ziyaretleri esnasısın esnafların sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Doğanyol'da konuşan Kahtalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesine geldiğini hatırlattı.

Kahtalı, ilçede yapılan deprem konutlarıyla ilgili, "Burada gördüğümüz manzarada villa kent havasına dönüşmüş 90 tane yapı var, 73 tanesi iki katlı olmak üzere. Doğanyol ilçemizde camimizde depremden zarar görmüştü onu da yeniledik ve yeniden imar etmiş olduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Buradaki hak sahibi arkadaşlarımız ödemelerini de 2 yıl ödemesiz 18 yılda faizsiz bir şekilde yapacaklar." ifadelerini kullandı.

Çakır ise deprem sonrası yapılan konutlarla Doğanyol Gökçe Mahallesinin yeni bir görünüme kavuştuğunu dile getirdi.

Ziyaretler sırasında Çakır ve Kahtalı'ya Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay eşlik etti.

Daha sonra, Pütürge ilçesine geçen Çakır ve Kahtalı, İlçe Belediye Başkanı Mikail Sülük'ü ziyaret ederek bir süre görüştü. Burada konuşan Çakır, "Yakın zamanda yine bir kura çekimi yapılarak, deprem konutlarını vereceğiz. Bizler deprem bölgesi fay hattı üzerindeyiz. Bugün buradaki çalışmaları yerinde inceledik ve çalışmaların hızlı bir şekilde yapıldığına şahitlik ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyaretin ardından Çakır ve Kahtalı, Pütürge ilçesinde depremzedeler için yapılan konutları inceledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş