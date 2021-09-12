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Malatya'da "kırmızı" alarmı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Malatya'da

Yeni tip korona virüste Kırmızı kategoride olan Malatya'nın, bu kategoriden çıkması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Yeni tip korona virüste Kırmızı kategoride olan Malatya'nın, bu kategoriden çıkması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Sağlık Bakanlığı'nın 28 Ağustos-3 Eylül arasında vaka yoğunluğu haritasına göre vaka yoğunluğu en fazla artan 10 il'den 1'i olan Malatya çok yüksek riskli il kırmızı kategoride yer aldı. 28 Ağustos-3 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il, Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli, Bartın oldu. Kırmızı kategoride yer alan Malatya'da covid alarmı verildi. Kentte vaka sayılarının düşürülmesi amacıyla yoğun çaba sarf ediliyor. Malatya Sağlık İl Müdürlüğü de, il müdürlük binası ile iki merkez Yeşilyurt ve Battalgazi ilçe sağlık müdürlüğü binalarında PCR testi yaparak, hastanelerin yoğunluğunu azaltılmaya çalılıyor.

İnsanların hastalığa yakalanmaması için hijyen kurallarına uyulması konusunda sık sık uyarıların yapıldığı Maladya'da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından çıkarılan derginin son sayısının ise en önemli konusu Covid-19 pandemisi ve aşının önemi oldu.

(İHA)

Malatya'da kırmızı alarmı

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