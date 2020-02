Malatya'da depremzedeler için 5 bin konut yapılacak

16.02.2020 13:35 | Son Güncelleme: 16.02.2020 13:35

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Malatya'da depremzedelere 5 bin konut yapılacağını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan'ın katımlıyla bir istişare toplantısı düzenlenerek, 6.8'lik Elazığ depreminin ardından Malatya'da en fazla etkilenen Battalgazi, Pütürge ve Doğanyol ilçelerindeki son durum masaya yatırıldı.

Battalgazi Belediyesi Toplantı Salonunda yapılan ve yaklaşık 2.5 saat süren toplantıda, depremden zarar gören ilçelerdeki yapılan çalışmalar ve yapılacak olan yatırımlar ele alındı.

Toplantıda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Elazığ'ı ve Malatya'yı hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını ifade ederek, "Deprem 24 Ocak tarihinde ve 6,8 şiddetinde meydana geldi. Depremden bu zamana baktığımızda epey bir mesafe aldığımızı görüyoruz. Depremin ilk saatlerinden itibaren sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bakanlarımızın buraya geldiler. Sayın Cumhurbaşkanımız da 24 saat sonra Elazığ ve Malatya'ya geldi. İlk çalışmalar can kurtarmaydı. Vatandaşlarımızı kısa zamanda enkaz altından çıkardık. Süreç içerisinde çadırlar, konteynerler, her türlü ilaç ve giysi destekleri sağlandı. Bunun akabinde hızlı bir şekilde gerek Elazığ'da gerek Malatya'da hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Yıkım çalışmaları başlatıldı. Elazığ ve Malatya'da çalışmalar tamamlanmış noktada. Şimdi biz burada Battalgazi Belediyemizde, Battalgazi, Doğanyol ve Pütürge Belediye başkanlarımızla birlikte bundan sonra daha iyi ve güvenilir bir Malatya'da yaşayabilmek için şimdiye kadar neler yapıldı, yapılan çalışmaları sahadaki beklentilerle kıyasladık ve tartıştık. Karşılıklı görüş teatisinde bulunduk. Edindiğimiz bilgiler bundan sonraki çalışmalara çok fayda sağlayacaktır. İnşallah süreç böylece devam edecek. Bizler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak Malatya ve Elazığ'ımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Bu süreç inşallah 2020 yılının sonuna kadar bitecek. Çalışmaları her zaman yakından takip edeceğiz. Halkımızın istediği şekilde onların daha güvenilir yaşayabileceği şekilde ve onların temennileri karşılayacak şekilde ve talepleri doğrultusunda çalışılacaktır" ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de, ilçeye 2 bin 350 tane konut yapılacağını ve Gelincik Tepesine yapılacak konut sayısının artırıldığının altını çizdi. Başkan Güder, "Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz, Pütürge, Doğanyol Belediye Başkanlarımızın iştiraki ve Çevre Şehircilik İl Müdürümüz ile bir toplantı düzenledik. Biliyorsunuz 24 Ocak'ta Elazığ merkezli olan bir deprem yaşadık. Depremin yaralarını çok şükür devletimizin büyük desteğiyle milletçe sardık ve sarmaya da devam ediyoruz. Deprem sonrası Malatya'mızda ağır, orta ve hafif hasarlı binalarımız var. Yıkılan ve acil yıkılması gereken binalarımız var. Battalgazi ilçesi olarak bin 860 tane ağır hasarlı binamız var. Şu an tetkikler devam ediyor. Bin 680 orta hasarlı binamız var. 80 tane de yıkılmış ve acil yıkılması gereken binamız var. Toplamda ağır ve orta hasarlı 3 bin 620 tane binamızı şuana kadar tespit ettik. Şuan yapmış olduğumuz planlama neticesinde Battalgazi bölgemize 2 bin 350 konut yapılacak. İnşallah bin 500 civarında konutun Orduzu Gelincik tepesi bölgesine yapılacak. Gelincik Tepesi'ne yapılacak olan konut sayısı artırıldı. Bu konuda başta AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık hanım efendi başta olmak üzere Milletvekillerimizin girişimleri neticesinde konut sayısı 526'dan, bin 500'e çıkarıldı. 500 konutumuz Eskimalatya Meydanbaşı mahallesine yapılacak. 350 konutumuzda köy statüsünden mahalle statüsüne geçen yerlerde yapılması planlanıyor. Tabi buradaki rakamlarda farklılıklar olabilir. Bazı bölgelerde yıkılan bölgelerin yerlerinde dönüşümler uygulanabilir. Bunları Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Belediye olarak değerlendirerek doğru olan ne ise onu uygulamaya çalışacağız" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise " Evlerimiz planlanırken, özellikle merkezde 2+1 ve 3+1 ve Tarım Köy Projesinde de 2+1 şeklinde evle birlikte ahırlar projelendirilmiş vaziyette. TOKİ aracılığıyla da TOKİ başkanımız ve ilgili bakanlıklar yerinde tespitler yapıyorlar. Bu vesile ile Doğanyol'da 250 tane yeni bir merkez oluşturuluyor. 2+1 ve 3+1 konutlarımız Doğanyol merkeze, aynı zamanda 200 tanede Tarım Köy Projesi kapsamında 2+1 çelik konstrüksiyon'lu yanında da ahırları olan evlerimiz Doğanyol'da inşa edilecek. Bilindiği üzere en fazla evlerin yıkıldığı ve hasar gören bölgemiz Pütürge ilçemiz. Özellikle Tarım Köy projemiz ile 750 konutumuz mahallelerimizde özellikle uzakta kırsalda kalan mahallelerimiz de dahil olmak üzere Pütürge'de inşa edilecek. Toplamda 208 tane konutumuz da ilçe merkezimizde 2+1 ve 3+1 olmak üzere inşa edilecek. Kale İlçemizde de sayın bakan yardımcımızla birlikte dün toplantılarımıza yaptık. 324 tane 2+1 ve 3+1 konutlarımız inşa edilecek. 350 tane de kırsal mahallelerimizde Tarım Köy Projesi ile evlerimiz yapılmış olacak. Sosyal konutlarımızı da dahil ettiğimizde 5 binden fazla evi deprem sonrası Malatya'mızda inşa etmiş olacağız" şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA