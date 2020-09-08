Malatya'da meydana gelen depremler sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den önemli uyarı: Çelikhan-Erkenek arası riskli hale geldi Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'da peş peşe meydana gelen depremler sonrası sosyal medya hesabından bir uyarıda bulundu. Bu tür depremlerin komşu faylarda stres değişimine neden olarak o bölgede deprem riskini artırabileceğine işaret eden Görür, "Çelikhan-Erkenek arası daha da riskli hale geldi" dedi.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde bugün farklı büyüklüklerde 5 deprem meydana geldi. Bilim Akademisi Üyesi Prof. Naci Görür bu depremlerin ardından sosyal medya hesabından uyarıda bulundu. Prof. Dr. Naci Görür paylaşımında, "Arkadaşlar az önce Malatya, Pütürge-Sahilköy'de 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Bu depremi şöyle yorumluyorum: Deprem DAF'ın Hazar Gölü- Sincik kolunun batısında ve Çelikhan-Erkenek koluna yakın. "ÇELİKHAN-ERKENEK ARASI DAHA DA RİSKLİ HALE GELDİ" Bu tür depremler Coulomb stres transferi yoluyla komşu faylarda stres değişimine neden olarak orlarda deprem riskini artırabilirler. Kanaatimce Çelikhan-Erkenek arası daha da riskli hale geldi. Dikkatli olunmalıdır. Bu tweetin ardından bir de şekil gönderiyorum" ifadelerini kullandı.