MALATYA (Haberler.com) - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki bir binada bugün gerçekleştirilen çalışmanın ardından çökme meydana geldi. Binanın kolonlarından birinin kesilmesinin ardından çökme yaşandığı iddia edildi. Malatya'da deprem mi oldu, neden bina çöktü? 9 Kasım Malatya'da bina nerede çöktü, haritadaki yeri neresi?

MALATYA'DA BİNA MI ÇÖKTÜ, NEDEN BİNA ÇÖKTÜ? NEREDE?

Malatya'da bugün tadilat çalışması yapılan bir bina, bugün akşam saatlerinde çöktü. Binanın altında yaralılar olup olmadığını belirlemek için acil olarak çalışma başlatıldı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki bir binada bugün gerçekleştirilen çalışmanın ardından çökme meydana geldi. Binanın kolonlarından birinin kesilmesinin ardından çökme yaşandığı iddia edildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan ve 2 katlı olduğu değerlendirilen bir binada göçük meydana geldi. Giriş katında dükkanların bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı. Bölgede arama kurtarma çalışmalarına başlandı.

ALTINDA DÜKKANLAR DA VAR

Binada kaç kişi olduğuna dair henüz net bir bilgi yok ancak binanın altında dükkanlar mevut. Ekipler, dükkandaki vatandaşların sağlık durumunu araştırıyor. Ayrıca iki kişi, enkaz altından çıkarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yetkililerden konuyla ilgili detaylı açıklama bekleniyor.

VALİLİK: 20 KİŞİ OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Malatya Valisi Aydın Baruş, yaptığı açıklamada, "Bu 2 katlı bir bina. Olay yerinde görevlilerimizin aktardığına göre, enkazın altından 10 kişi çıkarıldı ve durumları iyi. Ancak çöken binada bir kahvehane, fırın ve bir ticarethane var. Kaç kişinin etkilendiği yönünde kesin bir bilgi yok. Yaklaşık 20 insan olduğu söyleniyor. Olayı araştırıyoruz. AFAD ve itfaiye ekiplerimiz çalışıyor. Gereken yapılıyor" ifadelerini kullandı.

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Malatya'da bina çökmesinin ardından vatandaşlar deprem mi oldu merak etmişti. Malatya'da bugün deprem meydana gelmedi. Malatya'da bugün tadilat çalışması yapılan bir bina, bugün akşam saatlerinde çöktü.

BİNA NEDEN ÇÖKTÜ?

Malatya'da iki katlı binanın çökmesi sonucu 20 kişi enkaz altında kaldı. Yapılan arama kurtarma çalışmalarında 10 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Öte yandan söz konusu binanın, bugün gerçekleşen tadilat sırasında bir kolonunun kesilmesinin ardından çöktüğü iddia edildi.

Malatya'da İnönü Caddesinde bulunan iki katlı bir bina çöktü. Enkaz altında 20 kişinin kaldığı öğrenilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye, Umke, Jandarma, 112 sağlık ekibi sevk edildi. 10 kişi enkaz altından kurtarıldı. Binanın altında dükkanlar olduğu ve bir katında kıraathane bulunduğu belirtildi.

TADİLAT SIRASINDA KOLONU KESİLDİ İDDİASI

Çevredeki vatandaşların ifadelerine göre, bugün gerçekleşen tadilat sırasında bir kolonunun kesilmesinin ardından binanın çöktüğü iddia edildi. Çöken binanın altında çok sayıda dükkanın da olduğu belirtilirken, söz konusu tadilatın ise binanın altında bulunan tavukçuda gerçekleştirildiği belirtildi.

ENKAZ ALTINDAKİLERİN KURTARILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Çöken binanın enkazından 10 kişi yaralı kurtarıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Binada 27 kişinin olduğu iddia edildi. Enkaz altında kalanların kurtarılması yoğun çabalar sarf ediyor. Binanın altında dükkanlar olduğu ve bir katında kıraathane bulunduğu öğrenildi.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Malatya Valisi Aydın Baruş, A Haber'e yaptığı açıklamada "Bu 2 katlı bir bina. Olay yerinde görevlilerimizin aktardığına göre, enkazın altından 10 kişi çıkarıldı ve durumları iyi. Ancak çöken binada bir kahvehane, fırın ve bir ticarethane var. Kaç kişinin etkilendiği yönünde kesin bir bilgi yok. Yaklaşık 20 insan olduğu söyleniyor. Olayı araştırıyoruz. AFAD ve itfaiye ekiplerimiz çalışıyor. Gereken yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin #Deprem konusunda hazırlıklı olduğunu düşünüyor musunuz? — Haberler (@Haberler) November 8, 2021

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