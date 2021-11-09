Malatya'da bina çökmesinde ölü ve yaralı var mı? 9 Kasım Salı Malatya'da bina çökmesi son dakika gelişmeleri! Kurtarma çalışmaları devam ediyor mu?

MALATYA (Haberler.com) - Malatya'da gün içerisinde tadilat çalışması yapılan bir bina, akşam saatlerinde çöktü. Enkaz altından 14 kişi yaralı olarak çıkarılırken kurtarma çalışmaları sürüyor. Malatya'da bina çökmesinde ölü ve yaralı var mı? 9 Kasım Salı Malatya'da bina çökmesinde yaralı var mı? Bina neden çöktü? Malatya'da neden bina çöktü?

MALATYA'DA BİNA ÇÖKMESİNDE ÖLÜ VE YARALI VAR MI?

Malatya'da gün içerisinde tadilat çalışması yapılan bir bina, akşam saatlerinde çöktü. Enkaz altından 14 kişi yaralı olarak çıkarılırken kurtarma çalışmaları sürüyor.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki bir binada bugün gerçekleştirilen çalışmanın ardından çökme meydana geldi. Aynı binada gün içerisinde yapılan tadilatta kolonlardan birinin kesildiği iddia edildi. Ancak bu iddiayla ilgili yetkililerden resmi bir açıklama gelmedi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan binada akşam saatlerinde göçük yaşandı. Giriş katında dükkanların bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı. Bölgede arama kurtarma çalışmalarına başlandı.

14 KİŞİ KURTARILDI, ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Binada kaç kişi olduğuna dair henüz net bir bilgi yok ancak binanın altında dükkanlar mevcut. Ekipler, dükkandaki vatandaşların sağlık durumunu araştırıyor. Ayrıca 14 kişi, enkaz altından çıkarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. İçeride kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.

ALTINDA KIRAATHANE VE TAVUKÇU VARDI

Çöken binanın altında kıraathane ve tavukçu olması da endişeleri artırdı. Ekipler, dükkan içerisinde bulundukları tahmin edilen kişileri sağ şekilde enkaz altından çıkarmak için çalışıyor.

VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Malatya Valisi Aydın Baruş, yaptığı açıklamada, "Çöken binada bir kahvehane, fırın ve bir ticarethane var. Kaç kişinin etkilendiği yönünde kesin bir bilgi yok. Olayı araştırıyoruz. AFAD ve itfaiye ekiplerimiz çalışıyor. Gereken yapılıyor" ifadelerini kullandı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Giriş katında dükkanların bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı. Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 13 kişi, enkazdan yaralı kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

TADİLAT SIRASINDA KOLONUN KESİLDİĞİ İDDİASI

Yıkılan binanın caddeye bakan yönünün yanı sıra arama-kurtarma çalışmalarına arka cephesinden de başlatıldı. Çalışmalar sırasında sık sık yapılan anonslarla da vatandaşlardan sessiz olmaları istendi. Öte yandan bölgedeki görgü tanıkları, söz konusu binadaki bir iş yerinde gün boyunca tadilat yapıldığını belirterek bir kolonun da kesildiğini iddia etti.

MALATYA VALİSİ: 20 KİŞİ ENKAZ ALTINDA KALDI

Malatya Valisi Aydın Baruş, AA muhabirine, binadaki çökmenin neden kaynaklandığına ilişkin henüz tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Baruş, "Binada 20 kişinin olduğunu tahmin ediyoruz. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

ENKAZ ALTINDAKİLERİN KURTARILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Çöken binanın enkazından 14 kişi yaralı kurtarıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Binada 27 kişinin olduğu iddia edildi. Enkaz altında kalanların kurtarılması yoğun çabalar sarf ediyor. Binanın altında dükkanlar olduğu ve bir katında kıraathane bulunduğu öğrenildi.

VALİ'DEN AÇIKLAMA: 14 KİŞİ ENKAZIN ALTINDAN ÇIKARILDI

Malatya Valisi Aydın Baruş, A Haber'e yaptığı açıklamada "Bu 2 katlı bir bina. Olay yerinde görevlilerimizin aktardığına göre, enkazın altından 14 kişi çıkarıldı ve durumları iyi. Ancak çöken binada bir kahvehane, fırın ve bir ticarethane var. Kaç kişinin etkilendiği yönünde kesin bir bilgi yok. Yaklaşık 20 insan olduğu söyleniyor. Olayı araştırıyoruz. AFAD ve itfaiye ekiplerimiz çalışıyor. Gereken yapılıyor" ifadelerini kullandı.

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