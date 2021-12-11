Makyajlanan Tiguan Allspace satışa sunuldu

Volkswagen Tiguan'ın, uzun versiyonu Tiguan Allspace yenilenen makyajlı versiyonuyla Türkiye'de satışa sunuldu.

2017'deki lansmanından bu yana dünya genelinde 1,5 milyon adetlik bir satış rakamına ulaşan Tiguan Allspace, yeni sürüş destek ve akıllı bilgi eğlence sistemleriyle şimdi daha verimli, daha yenilikçi ve daha teknolojik…

Model, yeni nesil sürüş destek ve konfor sistemleri, akıllı bilgi-eğlence sistemi, daha verimli motor seçeneği, yedi kişiye kadar yaşam alanı ve 1920 litreye kadar bagaj alanı sunuyor.

Tiguan'ın "Long Wheel Base" (LWB) versiyonu olan Allspace, 2017 yılında tanıtıldı ve bugüne kadar toplam 1,5 milyonluk bir satış adedine ulaştı. Dünya genelinde satılan tüm Tiguan'ların yarısından fazlası Allspace versiyonu ile tercih ediliyor.

Yeni Tiguan Allspace ferah iç mekanı sayesinde hem ön hem arka yolculara geniş bir alan sunuyor. Beş veya 7 koltuklu seçeneği ile satışa sunulan modelde, arka koltuklar ve üçüncü sıradaki bağımsız koltuklar kullanım gereksinimine bağlı olarak kolayca katlanabiliyor. Yeni Tiguan Allspace'teki tüm oturma sıraları katlandığında 5 koltuklu model 1920 litreye, isteğe bağlı olarak sunulan 7 koltuklu model ise 1775 litreye kadar bir yükleme hacmi sunuyor.

Modelde 7 vitesli DSG şanzımanla sunulan 150 PS gücünde 1,5 litre TSI motor Aktif Silindir Yönetimi (ACT) teknolojisiyle donatılmış.

Tiguan Allspace, ilk defa sunulan Oryx Beyaz, Petrol Mavisi ve Mercan Kırmızı gibi yeni seçenekler de dahil olmak üzere sekiz farklı renk seçeneği ile satışa sunuluyor.

Yeni donanım paketleri

Modelin donanım paketleri de yeniden düzenlenmiş. Life, Elegance ve R-Line olmak üzere üç farklı donanım seviyesinde satışa sunuluyor.

Tiguan Allspace'in Türkiye'deki giriş donanım seviyesi Life'ta LED ön farlar ve LED gündüz sürüş farları, hız sabitleyici "Cruise Control", 8 inç boyutundaki renkli dokunmatik ekrana sahip bilgi ve eğlence sistemi, çok fonksiyonlu deri direksiyon simidi, 10,25 inç boyutundaki yüksek çözünürlüklü ekrana sahip yeni nesil dijital gösterge paneli "Active Info Display", App Connect, 3 bölgeli dokunmatik klima "Climatronic", elektrikli açılır bagaj kapağı, otomatik katlanır yan aynalar, karartılmış arka ve arka yan camlar, gümüş tavan rayları ve 18 inç alüminyum alaşımlı jantlar standart olarak sunuluyor.

Elegance ve R-Line donanım seviyesinde IQ. LIGHT – LED Matrix ön farlar, ön kısımda logoya uzanan dekoratif LED aydınlatma, yeni tasarım jantlar öne çıkan ekipmanlar olarak dikkat çekiyor. 30 renkli ambiyans aydınlatması iç mekanın her gün veya her yolculukta farklı görünmesini sağlıyor. Elegance donanım paketinden itibaren standart olarak sunulan kolay açılır kapanır bagaj kapağı "Easy Open/Close" sayesinde bir ayak hareketiyle bagajı açıp kapatmak mümkün. Elegance donanım seviyesinden itibaren standart olarak sunulan ısıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı deri direksiyon ve panoramik açılır cam tavan Tiguan Allspace'te konfor ekipmanları olarak öne çıkıyor.

Tiguan Allspace'in en üst donanım seviyesi, R-Line, ise maksimum düzeyde sportiflik sunuyor. Dokunmatik yüzeylere ve R-Line logosuna sahip çok fonksiyonlu spor deri direksiyon, karbon gri dekorlar, paslanmaz çelik pedallar, R-Line "Artvelours" kumaş koltuk döşemesi ve 19 inç "Valencia" alüminyum alaşım jantlar R-Line dinamizminin altını çiziyor. Opsiyonel Black Style tasarım paketi, diğer özelliklerin yanı sıra siyah renklerin hakim olduğu ön radyatör ızgarası ve ön tampon, siyah tavan rayları, siyah kaplı aynalar ve siyah cam çerçeveleri ile diğer donanım paketlerinden ayrışıyor.

IQ.LIGHT LED Matrix

Yeniden tasarlanan ön tasarımın etkisiyle 4726-4728 mm uzunluğa (25-27 mm daha uzun) ulaşan Tiguan Allspace'in iç ölçüleri değişmemiş. Ön bölümde, Elegance ve R-Line donanım seviyelerinde standart olarak sunulan IQ.LIGHT LED matrix ön farlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Radyatör ızgarası, yeniden tasarlanan iki boyutlu Volkswagen logosuna ev sahipliği yapıyor. Elegance ve R-Line donanım paketinde sunulan ve ön farlardan Volkswagen logosuna kadar uzanan dekoratif LED aydınlatma radyatör ızgarasının albenisini artırmış.

Aydınlatma performansı, IQ.LIGHT – LED Matrix farlarla tamamen yeni bir seviyeye ulaşıyor. Volkswagen bu yenilikçi far sistemini ilk olarak lüks SUV Touareg'de benzer bir formda kullanmıştı. Bu farlara entegre edilen ve opsiyonel olarak sunulan Dinamik uzun far asistanı "Dynamic Light Assist" sayesinde özel LED modülleri sürüş durumuna bağlı olarak açılıp kapanarak optimum ışık dağılımı sağlıyor. Yeni Tiguan Allspace'in Elegance ve R-Line donanım seviyelerinde standart olarak sunulan koyu kırmızı LED arka stoplara ek olarak opsiyonel olarak sunulan dinamik sinyal lambaları da akan hareketli ışıklarıyla arkadan gelenleri etkili şekilde uyarıyor.

Dijitalleştirilmiş iç kokpit

Tiguan Allspace, üç bölgeli otomatik klima Air Care Climatronic özelliğini sunuyor. Tüm ısıtma ve havalandırma fonksiyonları, orta konsoldaki yeni dijitalleştirilmiş kumanda paneli üzerinden kontrol ediliyor. Dokunmatik ve kaydırma hassasiyetine sahip yüzeyler fiziki kumandaların yerini almış. Yeni kumandalar sezgisel kullanıma kolay bir yapı sunuyor. Ayrıca, klima panelinin hemen altında erişimi kolay bir noktada bulunan iki adet aydınlatmalı USB-C bağlantı noktası da günlük hayatı kolaylaştırıyor.

Harman Kardon ses sistemi

Volkswagen, Tiguan Allspace'te isteğe bağlı olarak Harman Kardon ses sistemi sunuluyor. Sistem, dijital 16 kanallı bir amplifikatör, bir adet subwoofer, 8 artı 1 yüksek performanslı hoparlör ile toplam 480 watt ses çıkışına sahip gelişmiş ses sistemine sahip.

IQ.Drive

Volkswagen'in son teknoloji sürüş asistan sistemleri için marka çatısı olan IQ.DRIVE, kısmi otonom sürüş deneyiminin yolunu açan teknolojileri bir araya getiriyor. Bu sistemlerin en gelişmişi olarak Tiguan Allspace'de

isteğe bağlı olarak sunulan Yarı Otonom Sürüş Asistanı "Travel Assist" sayesinde sıkışık ve yoğun trafik koşullarında ve dur-kalk trafikte bile keyifli ve konforlu bir sürüş sağlanıyor. Yarı Otonom Sürüş Asistanı "Travel Assist" dışında Yeni Tiguan Allspace'de Acil Durum Asistanı "Emergency Assist", Proaktif Yolcu Koruma Sistemi "Proactive Passenger Protection System", yaya algılama özelliğine sahip Ön Bölge Asistanı "Front Assist", Adaptif Hız Sabitleyici "ACC", Şerit Değiştirme Asistanı "Side Assist" gibi asistan sistemleri opsiyonel olarak sunuluyor.

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