Makyaj çantasında ne olmalı? Yaz makyaj çantası nasıl olmalı? Trendlere makyaj çantası önerileri!

Çoğumuz günlük olarak makyaj yaparız. Makyaja yeni başlayanlar da makyaj çantasının nasıl olması gerektiğin merak eder. Zaten yaz aylarında fazla ağır makyajlar tercih edilmez. Merak edenler için makyaj çantası hakkında bilgiler haberimizde. Peki, Makyaj çantasında ne olmalı? Yaz makyaj çantası nasıl olmalı? Trendlere göre makyaj için makyaj çantası önerileri!

Makyaj çantalarına acil durum makyaj malzemeleri dediğimiz en sevdiğimiz tenimize yakışan ruj ve göz kalemlerini koyarız. Ya da o an kullanmak istediğimiz malzemeleri, sürdüğümüz malzemeleri koyarız. Çoğumuz günlük olarak makyaj yaparız. Makyaja yeni başlayanlar da makyaj çantasının nasıl olması gerektiğin merak eder. Zaten yaz aylarında fazla ağır makyajlar tercih edilmez. Merak edenler için makyaj çantası hakkında bilgiler haberimizde. Peki, Makyaj çantasında ne olmalı? Yaz makyaj çantası nasıl olmalı? Trendlere göre makyaj için makyaj çantası önerileri! İşte detaylar haberimizde...

MAKYAJ ÇANTASINDA NELER OLMALI?

Makyaj çantalarına acil durum makyaj malzemeleri dediğimiz en sevdiğimiz tenimize yakışan ruj ve göz kalemlerini koyarız. Ya da o an kullanmak istediğimiz malzemeleri, sürdüğümüz malzemeleri koyarız. Çoğu kişinin birden fazla makyaj çantasının hazır kenarda durmasına rastlayabilirsiniz. Bu durum genelde yoğun kişilerin tercih edeceği kullanışlı bir yoldur.

MAKYAJ ÇANTASINDA OLMASI GEREKENLER

Makyaj bazı kesinlikle olmalı cildi makyajın zararlarından korumalı ve güzel bir doku vermeli, Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Fondöten, BB krem ya da CC krem ince ürünler daha trend ve kullanışlı,

Kapatıcı, (tercihe göre)

Göz kalemi,

Eyeliner,

Far en az dört renkli olması daha kullanışlı olur

Ruj, dudak kalemi ve son zamanların trendi lipgloss

Pudra, sabitlemek için tercihe göre

Allık, bu ara krem ürünler moda doğal görünümleri sayesinde tercih ediliyorlar

Kontör,

Bronzer,

Highliter, tercihe göre

Maskara,

Kaş maskarası, kaş kalemi, tercihe göre şeffaf maskara ya da 'wax' da olabilir son günlerde kaşları sabitlemek çok trend oldu yukarı kalkık kaşlar daha güzel bakışlar için gerekli

Fırçalar veya süngerler, genelde tek bir tip allık fırçası, bir far dağıtma ve/veya oturtma fırçası ve ufak bir yumuşak sünger iş görüyor

Sabitleme spreyi

Tercihe göre ürünler artırılıp azaltılabilir.

YAZ MAKYAJ ÇANTASINDA NELER OLMALI?

Yazları hafif ürünler tercih edildiği için daha doğal tonlarda krem formüllü ürünlerle az ve öz makyaj yapılır.

İnce yapılı BB ve CC kremler tercih edilir Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

İnce yapılı kapatıcı

Krem allık

Krem kontür ya da bronzer

Krem rujlar ve glosslar

Nemli bitişli ışıltı baz ve spreyler

Işıltılı doğal tonlarda pigmetler, göz kalemleri ve farlar

Kaşlar için güçlü bir kaş maskarası veya wax

Maskara

Makyaj çantasında ihtiyaç duyulan nemlendiriciler ve güneş kremi mutlaka olmalıdır. Güneş kremi yarım saatte bir tazelenmeli.

Kışınsa makyaj çantalarınızda nemlendirici olmalı ve çok fazla nemlendirici olmalı, kuru cilt güzel sonuçlara yol açmaz.