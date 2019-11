Mahmut Şahin, engelli gencin darp edilmesi sonrası açığa alınanlara destek verdi

18.11.2019 23:16 | Son Güncelleme: 18.11.2019 23:21

TÜM-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin geçtiğimiz günlerde Kayseri'de 75. Yıl İstikbal Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde oyuna alınmadığı için küsen zihinsel engelli bir öğrencinin tekmelendikten sonra karga tulumba pencereden içeri alınmasıyla ilgili olarak açığa alınan 6 kişiye destek verdi. Şahin, "Gayet normal olan olaylar sanki anormalmiş gibi aktarıldı" dedi.



75. Yıl İstikbal Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi önünde yaptığı basın açıklamasında konuşan Başkan Şahin, olayın iç yüzünün bilinmeden ciddi tepkiler gördüklerini ifade ederek, "Sanki Türkiye'de hiçbir ailede çocuk dayak yemiyor, gayet iyi bir ortamdayız, kadına şiddet yok bu ülkede, kadın cinayetleri işlenmiyor, her evde huzur var, çocuklar 'canım, yavrum' diye seviliyor ve onlar aslında buna yakın her gün burada yaşanan olayla alakalı çok ciddi tepkileri gördük" dedi. Şahin, "Önünde durduğumuz kurumda geçen yaşanan bir olayla alakalı çekilen görüntülerin ki o görüntülerin çekilmesindeki amaç tamamen medyaya servis etmek maksatlıydı. Amacına da gayet iyi ulaştı ve çok fazlaca yaygın bir şekilde yer aldı. Sadece olayın hassasiyeti, çocukların engelli olması, olayın çok gündeme gelmesi tabi sosyal medyada da hiç ipe sapa gelmez, ahlaktan uzak, olayın arka planını bilmeden bir sürü karalamalar, iftiralar, hakaretler, küfürler uçuştu gitti. Söylenen bütün kem sözler sahiplerine aittir. Olayın iç yüzünü bilmeden, sanki Türkiye'de hiçbir ailede çocuk dayak yemiyor, gayet iyi bir ortamdayız, kadına şiddet yok bu ülkede, kadın cinayetleri işlenmiyor, her evde huzur var, çocuklar 'canım, yavrum' diye seviliyor ve onlar aslında buna yakın her gün burada yaşanan olayla alakalı çok ciddi tepkileri gördük. Basının vermiş olduğu haberden sonra da bir gerçeği dile getirmek gerekiyor ki yine de gerçekleri basın aracıyla öğreniyoruz. Madalyonun diğer yüzüne dikkat çekmek istedik. TÜM-İŞ Konfederasyonu olarak buna duyarsız kalmak mümkün değil. Türkiye'de maalesef bilir, bilmez konuşanlara duyar, duymaz inananlar da eklenince böyle sonucu adeta facialarla dolu olayları yaşıyoruz" dedi.



"Güvenlik görevlisinin fıtığı yırtıldı, fıtık ameliyatı oldu. Kaç kişi duydu bunu?"



Merkezde; ailesinin bakamadığı, sokağa bıraktığı ve devletin sahiplendiği sorunlu çocukların kaldığını belirten Şahin, çocuklar tarafından şiddete maruz kalan çalışanların duyulmadığını aktardı. Çalışanların görevlerini en iyi şekilde yaptığına inandıklarını kaydeden Mahmut Şahin; "Arkamda gördüğünüz okulda sıkıntılı çocuklar kalıyor. Aile Bakanlığı'na bağlı birçok ilde annesinin, babasının bakamadığı, sokağa bıraktığı ya da 'ben bakamıyorum al sen bak' dediği ve devletin sahiplenip baktığı çocuklar. Bunlar, sorunlu çocuklar. Bu sorunlu çocuklara burada çalışan anneler, babalar bakıyor. Nasıl bakıyorlar biliyor musunuz? Onların altındaki çişleri alıyorlar, etek tıraşlarını yapıyorlar. Bu kurumda 20-30-40-50 yaşında sıkıntılı insanlar var. Onların etek tıraşına kadar yapılan bir ortamdan bahsediyorum, bunu yapan anneler, babalar. O olay yaşandı, tasvip etmediğimiz görüntü de var, tepik olayı olmamalıydı. Ama onun dışında gayet normal olan olaylar sanki anormalmiş gibi aktarılarak eski Roma arenalarındaki kan isteyen vampirler gibi insanların işten atılmalarını beklemek bizim devletimizin aslında yapmaması gereken bir şey. Soruşturmaların sonuçları elbette ki açıklanacak, onların kusuru, kabahati yok ama şuan etrafta 'alın' dercesine onların işten çıkartılmaları sağlandı. Burada kalan çocuklardan yediği yumrukla kaşı yarılan anneler var, biliyor musunuz? Kaburga kemiği kırılıp da günlerce hastanede yatan o annenin acaba kaç kişi farkına vardı veya ziyaret etti? Burnu kırıldı vurulan bir yumruktan annenin, iki defa burun ameliyatı oldu bunu kim duydu? Bir çocuk kendisine zarar vermek için camları yumruklarken güvenlik görevlisi onu çekmeye çalıştığında fıtığı yırtıldı fıtık ameliyatı oldu. Kaç kişi duydu bunu? Sosyal medyada hakaret edenlerden kaç kişi buraya gelerek çocukların sorunlarıyla ilgilendi? Kaş yapayım derken göz çıkartılıyor. Burada öfke nöbetine giren bir çocuk olursa hiçbir görevli onu tutamayacaktır, bu yapılandan dolayı. Cesaret edemeyecek, tutarsa 'şiddet uyguluyor' denecek. Burada yaşananları, sorunları bilmeden bilir bilmez konuşanlar maalesef kaş yapayım derken göz çıkarttı. Sonucu belki de daha ciddi sorunlara yol açacak bazı olayların önünü de açtı. Biz o anne ve babaların görevlerini en iyi şekilde yaptıklarına inanıyoruz. Çünkü her gün onlar bu sıkıntıları yaşıyorlar" ifadelerini kullandı.



"Sigara değil kartvizit verdi"



Görüntülerde güvenlik görevlisinin kartvizit vermesinin 'sigara veriyora' dönüştürüldüğünü iddia eden TÜM-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin konuşmasını şöyle sürdürdü:



"İşin garibi o görüntülerde bir güvenlik görevlisi arkadaşın kartvizit vermeye çalışması bile sigara paketi verip dalga geçiyora dönüştürüldü. O, sigara kullanmayan birisi zaten. O güvenlik görevlisinin evinde 27 yaşında zihinsel engelli kardeşi var. O kardeşiyle beraber yaşıyor. Bunları, onlardan daha iyi anlıyormuş gibi Aile Bakanlığı'na bağlı bütün birimlerde kalan çocukların sıkıntılarını bilmeden sosyal medyada şovmen olmak Türkiye'nin sorunlarını çözmez. Ben, devletimizin açığa alınanların tekrar işe dönmesini sağlayacağına inanıyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA