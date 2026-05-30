Televizyonu açtılar, 5 dakika sonra havalara uçtular

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Kai Havertz'in 6. dakikada attığı golle Arsenal, PSG karşısında 1-0 öne geçti. Maçı dev ekranlardan takip eden Arsenal taraftarları golün ardından büyük coşku yaşarken, kutlama görüntüleri final gecesinin en dikkat çeken anlarından biri oldu.

FİNALDE ERKEN GOL GELDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal ile PSG karşı karşıya gelirken, İngiliz ekibi mücadeleye hızlı başladı. Karşılaşmanın 6. dakikasında Kai Havertz'in ağları havalandırmasıyla Arsenal 1-0 öne geçti. Erken gelen gol, Arsenal cephesinde büyük heyecan yarattı.

DEV EKRAN KARŞISINDA BÜYÜK COŞKU

Final maçını toplu izleme alanlarında ve dev ekranlardan takip eden Arsenal taraftarları, Havertz'in golüyle birlikte adeta yerinden fırladı. Golün ardından yaşanan sevinç görüntüleri dikkat çekerken, taraftarların birbirlerine sarıldığı ve uzun süre kutlama yaptığı görüldü. Bazı taraftarların sevinçten zıpladığı anlar kameralara yansıdı.

KUPA HAYALİ İÇİN BÜYÜK UMUT

Şampiyonlar Ligi kupasını kazanma hayali kuran Arsenal taraftarları, finalde gelen erken golle birlikte büyük umutlandı. Kai Havertz'in golü, sadece sahadaki oyuncuları değil, dev ekran başında maçı takip eden binlerce taraftarı da sevince boğdu.

GÖZLER MAÇIN DEVAMINDA

Karşılaşmanın henüz ilk dakikalarında gelen gol sonrası Arsenal üstünlüğü ele geçirirken, PSG ise skoru eşitlemek için mücadele ediyor. Final heyecanı sürerken futbolseverler gözlerini Budapeşte'deki mücadeleye çevirdi.

Alper Kızıltepe
