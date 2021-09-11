Mahmut Asmalı kimdir? Mahmut Asmalı kaç yaşında, nereli? Mahmut Asmalı biyografisi!

Akyapı şirketinin de Yönetim Kurulu Başkanı olan Mahmut Asmalı'nın kim olduğu merak edilmekte. Peki, Mahmut Asmalı kimdir? Mahmut Asmalı kaç yaşında, nereli? Mahmut Asmalı mesleği nedir? Mahmut Asmalı hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

MAHMUT ASMALI KİMDİR?

Mahmut Asmalı, 1967 yılında Rize'nin Pazar ilçesinde dünyaya geldi. Mahmut Asmalı iş insanıdır.

Üniversiteye kadar olan eğitimlerini İstanbul'da tamamlayan Mahmut Asmalı,1989 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Üniversiteyi bitirdikten sonra çalışma hayatına atılan Mahmut Asmalı, 1989 – 1998 yılları arasında özel bir inşaat şirketinde çalıştı ve birçok başarılı projelere imza attı.

Daha sonra kendi şirketlerini kurmaya karar veren Mahmut Asmalı, 1998 yılında bir mühendis arkadaşı ile birlikte Akyapı İnşaat A.Ş.'yi kurdu.

Akyapı inşaat olarak; fabrikalardan, toplu konutlara, sanayi sitelerinden, alışveriş merkezlerine, hastane, okul, altyapı ve çevre düzenleme işlerine kadar inşaat sektörünün her alanında bir çok projeleri başarı ile tamamlamış ve yeni projeleri ile de bu alandaki faaliyetlerine devam etmektedir.

2009 yılında Türkiye İktisadi Girişimi ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) tarafından, yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı Yılın Girişimcisi Ödülü'ne layık görülmüştür. Akyapı İnşaatın ortağı olduğu ABC Grup adlı şirketi ile; 2006 yılında yurtdışına açılmış ve Katar'da inşaat ve sanayi kollarında başarı ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

2009-2012 yıllarında MÜSİAD İnşaat Sektör Kurulu başkanlığı, halen MÜSİAD Sektör Kurulları ve İş Geliştirme Komisyonu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olup; ayrıca çeşitli sivil toplum kuruluşlarında ve vakıflarda üyeliği devam etmektedir.

2015 yılında Akyuva Vakfını kuran Mahmut Asmalı vakfın Yönetim Kurulu Başkan yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Mahmut Asmalı evli ve beş çocuk babasıdır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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