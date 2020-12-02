Mahir Polat kimdir? Mahir Polat kaç yaşında, nereli?

Sosyal dayanışma projeleri ile de bilinen siyasetçi Mahir Polat kimdir? Mahir Polat kaç yaşında, nereli?

MAHİR POLAT KİMDİR?

Mahir Polat, 5 Mart 1975, Gaziantep doğumlu Türk siyasetçi ve bürokrat. Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu üyesidir. 24 Haziran 2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. dönem İzmir milletvekili seçilmiştir. TBMM Çevre Komisyonu üyesi olarak görevini sürdürmektedir. İlköğrenimini Bayburt da, orta ve lise öğrenimimi Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde tamamladı. Trakya Üniversitesi'nden 1995 yılında mezun olduktan sonra "Bana işimi, eşimi, iki güzel evladımı ve mutluluklarımı" veren huzur kenti dediği İzmir'e yerleşti. Başarılı iş hayatıyla birlikte, aktif siyasette hep ön saflarda oldu. CHP'de Mahalle Temsilciliği ve İlçe Yöneticiliği görevlerini başarıyla yürüttü. Halen Uluslararası Politik Ekonomi Mastırı yapmakta olan Polat'ın, aynı zamanda çok sayıda önemli mesleki ve sosyal dayanışma projesinde imzası bulunmaktadır.