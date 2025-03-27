Mahir Polat'ın cezaevinde aniden rahatsızlandığı ve hastaneye sevk edildiği açıklandı. "Mahir Polat hastaneye mi kaldırıldı?" sorusu, hem sosyal medyada hem de haber sitelerinde sıkça aratılmaya başladı. Özellikle kalp rahatsızlıkları bulunan Polat'ın son durumu büyük merak konusu oldu. Peki, Mahir Polat hastaneye mi kaldırıldı SON DAKİKA? Mahir Polat'a ne oldu? İşte detaylar...

MAHİR POLAT HASTANEYE Mİ KALDIRILDI?

Gazeteci İsmail Küçükkaya, Halk TV'deki programında gelişmeyi duyurdu. Kardeşi Turgay Polat'ın kendisini aradığını belirten İsmail Küçükkaya, "Turgay Polat aradı, Mahir Polat hastaneye kaldırılmış. Çok ciddi kalp sorunları vardı. Stent takılmıştı, hatta bazı ameliyatlar için gün alıyordu. Kardeşi Turgay Polat'tan öğrendim" dedi.

CEZAEVİNDE RAHATSIZLANDI

Tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde rahatsızlanan Mahir Polat'ın, Silivri Devlet Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'ne sevk edildiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturma başlatılmıştı. Hakimlik, Resul Emrah Şahan, Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan'ın tutuklanmasına hükmetmişti.

MAHİR POLAT KİMDİR?

1976 yılında Erzincan'da doğdu. 2002 yılında İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. 2003 yılında İ.T.Ü. Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans bölümünde eğitimine başladı. 2008 yılında Y.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı Müzecilik Bölümü'nde müzelerin küratöryel etkinlikleri üzerine hazırladığı tezi ile lisansüstü eğitimini tamamladı. Aynı bölümde 2011 – 2015 yılları arasında misafir öğretim görevlisi olarak kültürel miras mevzuatı üzerine ders verdi. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde başladığı dinsel kültürel miras odaklı doktora tezi çalışmasına devam etmektedir. 2005 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde başladığı görevini 2009 yılından itibaren Vakıf Uzmanı olarak sürdürdü. 2014 – 2016 arasında Akaretler Atatürk Müzesi ve 2016 – 2019 Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesi müdürü olarak görev yaptı. Bu süreçte pek çok müze kurulumu ve restorasyon çalışmaları içerisinde yer aldı. Tarihi kültürel çevre koruma, müze bilim, dinsel kültürel sosyal tarih, toplumsal hafıza ve mimarlık tarihi alanlarında çalışmaları olan Mahir Polat, Tarih Vakfı Mütevelli Heyeti, Europa Nostra Türkiye, Vakıf Uzmanları Derneği üyesidir.