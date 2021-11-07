Mahalleyi ayağa kaldıran doğum günü

KOZAN, ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde 2 yaşındaki oğullarının doğum gününü kutlamak isteyen Emre-Nevin Yüce çifti, hoparlör ile mahalleliyi doğum günü kutlamasına davet etti. Doğum gününde takı merasimi de düzenledi.

Karacaoğlan Mahallesi'nde esnaflık yapan Emre Yüce ve eşi Nevin Yüce, 2 yaşındaki oğulları Yusuf Miran için düğün gibi doğum günü merasimi düzenledi, mahalle sakinleri şaşkınlık yaşadı.

Doğum günü için müzik sistemi kuran ve hoparlör ile tüm mahalle sakinlerini doğum günü kutlamasına çağıran Yüce çifti, komşularına isim isim seslendi.

Emre Yüce, iş yerinin önüne hazırladığı doğum günü için, "Oğlumuzun iki yaşına değmesi bizlere gurur ve mutluluk veriyor. Mahallelimi severim komşularım sevdiklerimin akrabalarımın yanımda olmasını istedim. Herkes doğum günü yapıyor bizimki farklı olsun istedim. Adana işi olsun istedik. Gelen herkese teşekkürler" dedi.

Eşi Nevin Yüce ise aslen Şanlıurfalı olduğunu, eşi ile evlendikten sonra Kozan'a geldiğini belirterek, "Bir aşiret düğünü olmasa da aşiret doğum günü oldu. Gelen tüm komşularımıza sevdiklerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Doğum gününde pasta kesimi mahalle muhtarı Hasan Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşti. Oyun havaları eşliğinde geçen doğum gününde davetliler, küçük Miran'ın takı kurdelesine para taktı. - ADANA