Mahalleli seri katil zanlısını anlattı

29.11.2019 17:20 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:26

Ordu'da geçen yıl, gasp iddiasıyla gözaltına alınan ve 5 cinayetin şüphelisi olarak tutuklanan Mehmet Ali Çayıroğlu'nun, ilçeye bağlı Karaçal Mahallesi'nde kendince kurduğu çiftçiliğin, cinayet şüphelisi olarak ortaya çıktıktan sonra bulunduğu öğrenildi. Çayıroğlu'nun, cinayetleri işlemeden önce ceza evinden çıktığı, insanlar ile pazarlık yapıp, geceleri ise onları öldürdüğü iddia edildi.



Ordu'da 2018 yılı Ağustos ayında 'Yağma, hırsızlık ve kasten öldürme' suçlarından yargılanan ve güvenlik sebebiyle Trabzon cezaevinde bulunan Mehmet Ali Çayıroğlu'nun 12 kişinin öldürülmesiyle bağlantılarının araştırması sürüyor. Halen iddianamesi hazır olmayan ve tutukluluğu devam eden Çayıroğlu'nun, ilk olarak alacaklı olduğu iddia edilen bir kişiyi, başkalarına dövdürttüğü ve yaklaşık 9 buçuk yıl cezaevinde kaldığı öğrenildi. Cezaevinden çıktıktan sonra ise ilk birçok cinayeti işlediği iddia edilen Çayıroğlu, son olarak gasp ettiği bir kişinin şikayeti üzerine ekiplerce yakalandı, sonrasında ise ev ve eklentilerinde yapılan detaylı aramalarda bulunan çeşitli eşyalar sonucu, farklı zamanlarda hayatlarını kaybeden insanların ölümlerinde bağlantısı olduğu ortaya çıkmıştı.



Dikkat çekmemek için geceleri askeri kıyafetlerle dolaşmış



Mehmet Ali Çayıroğlu'nun köydeki evinde yapılan aramada, 23 adet büyükbaş hayvan, bir kısmı farklı tarihlerde ve çeşitli yollarla hayatlarını kaybeden insanlara ait, 2 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, çok sayıda fişek ve mermi, 230 adet plastik kelepçe, askeri kıyafet ve malzemeler bulunmuştu. Çayıroğlu'nun evinde yapılan detaylı aramada 1 adet askeri tip eldiven, 1 adet askeri kamuflaj renk tabanca kılıfı, 1 adet askeri palaska, 1 adet askeri şapka, 1 adet askeri kamuflaj pantolon, cep telefonları ve mobil hatlar ele geçirilmişti. Zanlı Çayıroğlu'nun askeri kıyafetlerle Akkuş'a bağlı köylerde rahat hareket ederek araştırma yaptığı belirlendi. Askeri malzemeler soruşturma dosyasına dahil edildi.



"Gereken cezanın verileceğinden şüphemiz yoktur"



Ordu'nun Akkuş ilçesi Akpınar Mahalle Muhtarı Mehmet Öksüz, "Mehmet Ali Çayıroğlu'nun Akpınarlı olduğu söyleniyor ama burada ikamet edip kalan ve ikamet eden bir şahıs değildir. Bu olaylardan önceleri de cezaevinde yattığı ve olaylardan önce yeni ceza evinden çıktığı söyleniyor. Olaylarla ilgisinin ne kadar olduğunu bilemiyoruz. Sonuçta adaletin elindedir, gerekenin yapılıp cezanın verileceğinden şüphemiz yoktur" dedi.



"Kurduğu çiftlik cinayetlerden sonra ortaya çıktı"



Cinayetlerle suçlanan Mehmet Ali Çayıroğlu'nu şahsen tanımadığını ancak daha önce gördüğünü ifade eden Muhtar Öksüz, "İşlediği cinayetlerin sayısı 12-13 olarak söyleniyor ama sayıldığında 5-6 isim çıkıyor, biraz abartma oluyor. Bu dilden dile giden bir söylentidir. Sayısını tam olarak bilemiyoruz. Kaç cinayet işlediği hakkında net bir bilgimiz yok. Zaten kendisinin Karaçal Mahallesi'nde bir kalma yeri olduğundan da bilgimiz yoktu. Karaçal'da bir çiftliğinin olduğu da bu olaylardan sonra ortaya çıktı" şeklinde konuştu.



Mahalle Azası Erdoğan Çamoğlu, Mehmet Ali Çayıroğlu'nun biran önce cezasının kesinleştirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Bu cezayı da fazlasıyla çekmesini bir vatandaş olarak istiyoruz. Bu belirtilere göre cinayetleri onun işlediği belirtiliyor. Böyle bir şey yapmışsa bu katliam demek, en ağır cezayı görmesini talep ediyoruz. Bu insanlığa sığmayacak bir olaydır" ifadelerine yer verdi.



Mahalle sakinlerinden Tevrat Bulut da cinayetle suçlanan Mehmet Ali Çayıroğlu'nu, ilk cezaevine girip çıktıktan sonra daha görmediğini ifade ederek, "Tanımıyoruz ama yaptıklarını duyduk. Cinayet, insan öldürmek ve onların evlerini yaktığını duyduk. Kaç kişiyi öldürdüğü önemli değil sonuçta can almış. Söz de bir de İmam Hatip Lisesi mezunu" şeklinde konuştu.



12 cinayetin bağlantısı araştırılıyor



Öte yandan Mehmet Ali Çayıroğlu, Samsun'un Terme ilçesine bağlı Özyurt köyünde Sevim Semiz (80), engelli kızları Emine Semiz (50) ve Havva Gülen (60), Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Yüceler Mahallesi'nde, Nuri Usluoğlu, eşi Lütfiye Usluoğlu, Akkuş ilçesine bağlı Dağyolu Mahallesi'nde Şeker Köseoğlu (64), Üçyol mevkisinde Hasan Bayram, Ortabölme Mahallesi'nde Sabri Güneş, Hasan Güneş, Zahide Güneş, Karaçal Mahallesi'nde, Senai Türedi, Ümit Türedi'nin öldürülmeleriyle ilgili bağlantısı olduğu gerekçesiyle tutuklu olarak ceza evinde bulunuyor. - ORDU

Kaynak: İHA