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Zeytin Ağacı'nın başrolü Seda Bakan, gala şıklığıyla göz kamaştırdı

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Zeytin Ağacı dizisinin başrol oyuncusu Seda Bakan, dün akşam düzenlenen galada şıklığıyla göz kamaştırdı. İki çocuk annesi Bakan, dünyaca ünlü bir markaya ait derin göğüs ve göbek dekolteli 80 bin TL'lik elbise tercih etti.

Murat Boz, Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Serkan Altınorak, Rıza kocaoğlu ve Boncuk Yılmaz'ın başrolünde yer aldığı Zeytin Ağacı, 11 Temmuz'da yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkacak. Merakla beklenen dizinin dün akşam yapılan galasında ise şıklık yarışı yaşandı.

Dizide deli dolu kişiliğiyle tanınan Leyla karakterini oynayan Seda Bakan, galada siyah göğüs, bel ve bacak dekolteli elbise giydi. Yırtmacındaki çiçek detaylı dikkat çeken Bakan, saçlarını topuz yaptırarak kırmızı ruj tercih etti. Fenomenler Ne Giymiş hesabında yer alan bilgiye göre, Bakan'ın dünyaca ünlü bir markaya ait elbisesinin fiyatı 80 bin TL. Öte yandan 2 çocuk annesi Bakan'ın fiziği de görenlerden tam not aldı. Oyuncu için "Çok yakışmış" ve "Manken gibi olduğu için güzel olmuş" yorumları yapıldı.

Zeytin Ağacı'nın başrolü Seda Bakan, gala şıklığıyla göz kamaştırdı

Zeytin Ağacı'nın başrolü Seda Bakan, gala şıklığıyla göz kamaştırdı

Zeytin Ağacı'nın başrolü Seda Bakan, gala şıklığıyla göz kamaştırdı

Zeytin Ağacı'nın başrolü Seda Bakan, gala şıklığıyla göz kamaştırdı

Haberler.com / Barış Polat - Magazin

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Yorumlar (2)

Ömer Can:

imansız bir nesil yetişiyor güzel ülkemde

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Canım Türkiyem:

Bu yorumu beğenmeyen imansız, bu çıplaklığı imanla bağdaştırdığı için kendini belli etti.

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