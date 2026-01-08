Zendaya, Madame Tussauds'ta rekor kırdı: 10. heykeli müzede!

Dünyaca ünlü yıldız Zendaya, Madame Tussauds müzesindeki heykel sayısını 10'a çıkararak erişilmesi güç bir başarıya imza attı. New York'ta sergilenmeye başlanan yeni heykel, sanatçının ikonik kırmızı halı görünümlerinden birini ölümsüzleştiriyor.

Madame Tussauds New York tarafından 7 Ocak'ta tanıtılan en yeni figür, Zendaya'nın 2024 yılında Mexico City'de düzenlenen Dune: Part Two hayran etkinliğindeki kırmızı halı görünümünden ilham alıyor.

TAM NOT ALDI

20 farklı sanatçının görev aldığı ve yaklaşık bir yıl süren titiz bir çalışmanın ürünü olan heykel, hayranlarından tam not aldı. 2022'deki önceki figürün aksine, bu yeni heykel Zendaya'ya benzerliğiyle dikkat çekti.

İLK HEYKELİ 2015'DE SERGİLENDİ

İlk balmumu heykeli 2015 yılında Orlando ve San Francisco'da sergilenen Altın Küre ödüllü oyuncu, aradan geçen 11 yılda popüler kültürün en sarsılmaz figürlerinden biri oldu.

Müze Genel Müdürü Tiago Mogadouro, bu heykelin Zendaya'nın eğlence ve moda dünyasındaki kalıcı etkisine bir saygı duruşu niteliği taşıdığını vurguladı.

2026 ZENDAYA'NIN ALTIN YILI OLACAK

Yeni heykel heyecanı, Zendaya hayranları için sadece başlangıç. 2026 yılı, ünlü oyuncunun kariyerindeki en yoğun ve parlak dönemlerden biri olmaya aday.

Milyonların merakla beklediği Zendaya'nın başrolünü oynadığı Euphoria dizisinin 3. sezonu, uzun bir aradan sonra bu yılın Nisan ayında izleyiciyle buluşacak.

Hayranları, 2026 içerisinde hem Dune hem de Spider-Man serilerinin yeni devam filmlerinde de Zendaya'yı izleme şansı bulacak.

Ünlü oyuncu ayrıca The Odyssey ve The Drama gibi iddialı yapımların kadrosunda da başrolü üstleniyor.