Zafer Algöz'den Erşan Kuneri'nin Gibi'ye benzetilmesine olay yorum: 2 fırın ekmek, 4 fırın da boyoz yemeleri gerek - Haberler

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Zafer Algöz'den Erşan Kuneri'nin Gibi'ye benzetilmesine olay yorum: 2 fırın ekmek, 4 fırın da boyoz yemeleri gerek

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Erşan Kuneri dizisinin başrol oyuncusu Zafer Algöz, projeyi Gibi dizisine benzeten bir sosyal medya kullanıcısına cevap verdi. Benzetmeleri kabul etmeyen Algöz, "Gibi'nin bu seviyeye gelmesi için 2 fırın ekmek, 4 fırın da boyoz yemesi gerek" dedi.

Ünlü sinemacı ve komedyen Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği, başrollerinde de Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak'ın oynadığı Erşan Kuneri dizisi, 13 Mayıs'ta Netflix'te izleyiciyle buluştu. Dizinin başrol oyuncusu Zafer Algöz, Erşan Kuneri'yi Gibi dizisine benzeten bir sosyal medya kullanıcısına yorumsuz kalamadı.

"GİBİ'NİN BU SEVİYEYE GELMESİ İÇİN 2 FIRIN EKMEK 4 FIRIN DA BOYOZ YEMESİ LAZIM"

Erşan Kuneri ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan kullanıcı, "Erşan Kuneri'yi resmen sıfır beklenti ile açtım ama resmen her bölümde durdurup 1-2 dakika gülmek zorunda kaldım. 6. bölüme geldim efsane gerçekten. Şu ana kadar Kooperatif Kemal favori bölümüm. İçinde bir tık Gibi esintisi hissettim gibi" dedi. Dizinin başrol oyuncusu Zafer Algöz de paylaşıma cevap vererek "Gibi'nin bu seviyeye gelmesi için, 2 fırın ekmek, 4 fırın da İzmir boyozu yemesi gerek" yanıtını sosyal medyada gündem oldu" ifadelerini kullandı.

Zafer Algöz'den Erşan Kuneri'nin Gibi'ye benzetilmesine olay yorum: 2 fırın ekmek, 4 fırın da boyoz yemeleri gerek

GENİŞ BİR HAYRAN KİTLESİNE ULAŞTI

Başrollerinde Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat'ın yer aldığı Gibi dizisi Exxen'de yayınlanıyor. Kısa skeçlerden oluşan ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan dizi, IMBD'de 9 puan aldı.

Zafer Algöz'den Erşan Kuneri'nin Gibi'ye benzetilmesine olay yorum: 2 fırın ekmek, 4 fırın da boyoz yemeleri gerek

Zafer Algöz'den Erşan Kuneri'nin Gibi'ye benzetilmesine olay yorum: 2 fırın ekmek, 4 fırın da boyoz yemeleri gerek

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Ecem Altan
Ecem Altan
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Feyyaz Yiğit, Erşan Kuneri, Zafer Algöz, Twitter, Gibi, Magazin, Haberler

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Yorumlar (2)

Ozzy Bjk:

Olmamış Cem Yılmaz bu seri olmamış. Beğenmedik kardeşim. Saçmalamanın ve küfürün dibine vurmuşsun. Seviliyorsun, olmuyorsa bırak yani zirvede bırak!!

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taner ipek:

İkisinin tek ortak noktası aynı kişi tarafından seviliyor olması

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