Yüzü yanan Yıldız Tilbe, yanık izlerini renkli boyalarla kapattı
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, saçını boyadıktan sonra yüzünde oluşan yanıklar iyileşmeyince, Tilbe'nin çözümü yüzündeki yanıkları renkli boyalarla gizlemekte buldu.
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde saçını boyadıktan sonra yüzünde yanıklar olduğunu söyleyerek "Uyuduğum için değil, boya kötüymüş" demişti. Tilbe, konser öncesi yüzündeki yanıkları renkli boyalarla kapattı.
Her hareketiyle gündem olan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, saçını boyadıktan sonra yüzünde yanıklar oluşmuştu. Yüzünün son halini sosyal medya hesabından paylaşan Tilbe, sevenlerini üzmüştü.
"KİMYASAL YANIK OLDUM"
Ünlü şarkıcı yüzündeki yanıkları paylaştığı gönderiye "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum" notunu düşmüştü.
58 yaşındaki şarkıcı, yüzündeki yanıklar iyileşmeyince çözümü onları gizlemekte buldu. Tilbe, yüzündeki yanıkları renkli boyalarla kapattı.