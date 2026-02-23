Haberler

Yüz nakli yaptıran Didem Ceran, günler sonra son halini paylaştı

Yüz nakli yaptıran Didem Ceran, günler sonra son halini paylaştı
Güncelleme:
Güney Kore'ye giderek yüz nakli operasyonu yaptıran sosyal medya fenomeni ve eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran, "Yüz naklimin 21. günü" diyerek son halini takipçileriyle paylaştı. Operasyon kapsamında yapılan işlemleri tek tek sıralayan ve iyileşme sürecine dair bilgi de veren Ceran'ın değişimi, takipçileri arasında geniş yankı uyandırdı.

  • Didem Ceran, yüz nakli operasyonu sonrası 21. günde sosyal medyada son halini paylaştı.
  • Operasyon kapsamında çene kemiği geri alındı, yüz hatları törpülendi, göz çevresi düzenlendi ve yüz germe işlemleri uygulandı.
  • Ceran, ameliyat sonrası su içerken ağız kenarlarından taşma olmadığını, tükürük kontrolünün düzeldiğini ve yüz kaslarını daha koordineli kullanabildiğini belirtti.

2006'da Oryantal Star ile tanınan, 2011'de ise Survivor'daki performansıyla adından söz ettiren Didem Ceran, yüz nakli operasyonu için Güney Kore'nin yolunu tutmuştu. Ünlü fenomen, ameliyattan sonraki 21'inci gününde takipçileriyle son halini paylaştı.

TEK TEK SIRALADI

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ben ne yaptırdım?" ifadesini kullanan Ceran, operasyon kapsamında yapılan işlemleri tek tek sıraladı. Ceran'ın anlattığına göre, çene kemiği geri alındı, yüz hatları törpülendi, göz çevresi düzenlendi ve yüz germe işlemleri uygulandı.

"SU İÇERKEN ARTIK AĞIZ KENARLARIMDAN TAŞMA OLMUYOR"

Ceran, iyileşme sürecine dair ise şu ifadeleri kullandı: "Ameliyatımın 21. günü. Su içerken artık ağız kenarlarımdan taşma olmuyor. Tükürük kontrolüm belirgin şekilde düzeldi. Yüz kaslarımı daha koordineli kullanabiliyorum. Bu, kemik–kas dengesi değişen yüzde nöromüsküler adaptasyonun toparlanmasıdır ve ben gerçekten hızlı iyileştim."

DEĞİŞİMİ GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Ceran'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konu başlıklarının arasına girerken, değişimi de takipçileri arasında geniş yankı uyandırdı.

Yorumlar (2)

Rotzek:

doktor Koreli olunca onuda Koreli’ye benzetmiş..

Ne diyorsun?:

Bu site bitmiş haber değeri olmayan bir ton metin var.

