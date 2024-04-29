Yüz gerdirme operasyonu geçiren Cenk Eren, bu sefer de göz ameliyatı olacak

Geçtiğimiz aylarda daha genç görünmek için bıçak altına yatan 58 yaşındaki sanatçı Cenk Eren, bu sefer de gözündeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat olacağını duyurdu.

Şarkıcı, Instagram hesabından sağ gözünden ameliyat olacağını söyleyerek "Nazar değdirdiniz, sağ gözümde retina yırtılması oldu. Salı günü değerli hocam Prof. Dr. Tunç Ovalı ameliyat edecek umarım her şey iyi olur dualarınızla" ifadelerini kullandı.

800 BİN TL'YE ESTETİK YAPTIRDI

Geçtiğimiz aylarda Instagram hesabından bandajlı yüzünü paylaşan ünlü şarkıcı yüz gerdirme ameliyatı olduğu söylemişti. Estetikliler kervanına katılan Cenk Eren, operasyon için 800 bin TL harcamıştı. Son halini paylaşan şarkıcı arkadaşları ve hayranları tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutulmuştu.