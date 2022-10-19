Yüz felci geçirdikten sonra gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı

Yıllar önce geçirdiği yüz felcinden sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlayan usta sanatçı Ferdi Tayfur, ortaya çıktı. Menajeriyle poz veren Tayfur'un beyazlayan saçları ve sakalları dikkat çekti.

Arabesk müziğinin usta isimlerinden Ferdi Tayfur, yıllar önce yüz felci geçirdi. Rahatsızlığın ardından gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlayan Tayfur'un son hali merak konusu oldu.

Geçtiğimiz haftalarda kızı Tuğçe Tayfur'un nişan törenine dahi katılmayan Tayfur, menajeriyle verdiği pozla ortaya çıktı. Sanatçının menajeri, sosyal medya hesabından vaktinin çocuğunu evden geçiren 76 yaşındaki Tayfur'la fotoğrafını yayınlayarak "Can cana, yan yana" notunu düştü. Kilo aldığı görülen sanatçının beyazlayan saçı ve sakalı da dikkat çekti.

İşte Ferdi Tayfur'un son hali: