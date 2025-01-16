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Yunus Özdiken kimdir, kaç yaşında? Elçin Sangu'nun sevgilisi Yunus Özdiken ne iş yapıyor?

Yunus Özdiken kimdir, kaç yaşında? Elçin Sangu'nun sevgilisi Yunus Özdiken ne iş yapıyor?
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Elçin Sangu'nun sevgilisi Yunus Özdiken kimdir, kaç yaşında ne iş yapıyor soruları gündeme geliyor. Elçin Sangu, son günlerde gazeteci Birsen Altuntaş ile yaşadığı tartışmayla gündemde. Altuntaş'ın ortaya attığı bir iddia sonrası, Sangu'nun sevgilisi ve mesleği hakkındaki detaylar büyük merak konusu oldu. Peki, Yunus Özdiken kimdir ve kaç yaşında? İşte detaylar...

Yunus Özdiken kimdir, kaç yaşında? Elçin Sangu, magazin gündeminde sıkça yer alırken, sevgilisi Yunus Özdiken hakkındaki iddialar da dikkat çekti. Özdiken'in kim olduğu ve ne iş yaptığı, merak edilen konular arasında. Elçin Sangu'nun sevgilisi Yunus Özdiken ne iş yapıyor? Detaylar haberimizdedir...

YUNUS ÖZDİKEN KİMDİR?

Yunus Özdiken, 1980 doğumlu olup, 2025 yılı itibarıyla 45 yaşındadır. Kariyerine genç yaşlarda perakende ve lüks sektöründe adım atan Özdiken, bu alandaki başarısıyla tanınmaktadır.

Yunus Özdiken kimdir, kaç yaşında? Elçin Sangu'nun sevgilisi Yunus Özdiken ne iş yapıyor?

Eğitim hayatında İzmir Atatürk Lisesi'ni tamamlayan Özdiken, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde yüksek lisans yapmıştır. İş yaşamına Zara'da erkek bölümleri direktörü olarak başlayan Özdiken, daha sonra Koton'da uluslararası satış ve pazarlama koordinatörlüğü, Louis Vuitton'da satış müdürlüğü ve OXXO'da perakende direktörlüğü gibi önemli görevlerde bulunmuştur.

Yunus Özdiken kimdir, kaç yaşında? Elçin Sangu'nun sevgilisi Yunus Özdiken ne iş yapıyor?

20 yılı aşkın perakende tecrübesine sahip olan Özdiken, kendi girişimi olan CULT Global'i kurarak iş dünyasında girişimcilik yolunda ilerlemektedir. Sanat dünyasından uzak bir alanda kariyerini sürdüren Özdiken, İstanbul'da yaşamaktadır.

Yunus Özdiken kimdir, kaç yaşında? Elçin Sangu'nun sevgilisi Yunus Özdiken ne iş yapıyor?

Elçin Sangu ile 2011 yılından beri birlikte olan Yunus Özdiken, ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih etmektedir. Ancak ikili, zaman zaman sosyal medyada özel anlarını paylaşarak gündeme gelmektedir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Magazin
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