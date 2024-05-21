Yılmaz Erdoğan'la yaşadığı ilişki olay yaratan Cansu Taşkın konuştu: Herkes haddini bilsin

İnci Taneleri dizisinin başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan ile fenomen Cansu Taşkın 2 yıldır aşk yaşadığının ortaya çıkması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Birlikte çekilen sarmaş dolaş görüntüleri yayınlanan ikiliden Taşkın, ilişkisinin iki günlük bir birliktelik gibi gösterilmesine ateş püskürdü.

"ÖZEL HAYATIMI ÖN PLANDA TUTMAK İSTESEYDİM İLİŞKİNİN İÇİNDEYKEN YAPARDIM"

Nişantaşı'nda görüntülenen Cansu Taşkın, Snob Magazin'e yaptığı açıklamada ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. O dönem annesinin rahatsızlığından dolayı sessiz kalmayı tercih ettiğini belirten Taşkın, şunları söyledi: "Herkesin özel hayatına saygı duyulması gerekiyor. Ben özel hayatımı ön planda tutmak isteseydim bunu ilişkinin içindeyken yapardım. Yanlış anlaşılmaların olmasını istemem. 'İki günlük ilişki' denildi ama böyle bir şey söz konusu bile değil. Dava açılması da söz konusu değil."

"HİÇBİR ZAMAN İKİ GÜNLÜK İLİŞKİ YAŞAYAN BİRİ OLMADIM"

"Yaşanan bir ilişki vardı ve iyisiyle kötüsüyle bitti. Herkes yoluna devam etsin, Allah herkesin yolunu açık etsin. Ortadan abartılacak bir durum yok. İki bekar insan ilişki yaşayabilir. İki günlük ilişki yaşayan biri gibi gösterilmeye çalışılıyorsam kardeşim de abim de çıkar konuşur. Görüntülerimiz ifşa edilmedi. Her görüntü izin alınarak çekildi. Kardeşimin kendi inisiyatifinde paylaştığı görüntülerdi. Ona da saygı duyuyorum. İki günlük ilişki yaşayan biri hiçbir zaman olmadım, bu beni çok rahatsız etti. Herkesin bir ailesi var. Herkes kendine gelsin, haddini bilsin. Haberlerin çıktığı dönemde annem ameliyat olduğu için bu şekilde boş haberlerle uğraşmak istemedim."

NE OLMUŞTU?

Pınar Kerimoğlu'nun programına konuk olan Cansu Taşkın, "Bu olaylar gerçek mi bir aşk var mı aranızda?" sorusu üzerine Yılmaz Erdoğan ile ilişki yaşadığını itiraf ederek "Gerçek... Haberler doğru. Hiçbir zaman özel hayatımı konuşmadım konuşmamaya da devam. Bunu sosyal medyada ön planda tutmadım. Evet doğru hani haberler, sorduğun için söyleyeyim. Yani sonuç olarak biz kötü bir şey yapmadık arkadaşlar bu çok normal değil mi? Çok girmek istemiyorum o konulara, benim için çok değerli bir insan" demişti. Cansu Taşkın'ın kardeşi Elif Vurgun da Instagram hesabından peş peşe ablası ile Yılmaz Erdoğan'ın fotoğraf ve videosunu paylaşmıştı. Videoda Erdoğan'ın Taşkın'ı dudağından öptüğü görülmüştü.

Görüntü ve açıklamanın gündem olmasının ardından açıklama yapan Yılmaz Erdoğan "Geçtiğimiz yıl yaşanmış ve sona ermiş bir ilişki 'garip' bir şekilde gündeme geldi. Artık bu konunun kapatılmasını rica ediyorum. Kimseyi dava etmiyorum. Herkesin ve her şeyin sadece iyi yanlarını hatırlıyor, gerisini unutuyorum. Sevgilerimle..." ifadelerini kullanmıştı.