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Yılmaz Erdoğan'ın türkü performansı sosyal medyayı salladı

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İnci Taneler'in oyuncu ve senaristi Yılmaz Erdoğan, İnci Taneleri dizisinde seslendirdiği türkü ile sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Erdoğan'ın performansı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yılmaz Erdoğan, ekranların reyting rekortmeni dizilerinden olan İnci Taneleri'nde seslendirdiği türkü ile sosyal medyada çok konuşuldu.

İnci Taneleri dizisinin son bölümünde Yılmaz Erdoğan'ın seslendirdiği türkü, izleyicileri duygulandırdı. O sahne, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi çekti.

SOSYAL MEDYA BU TÜRKÜYÜ KONUŞTU

Yılmaz Erdoğan'ın türkü performansı, izleyiciler tarafından çok beğenilirken X platformunda TT oldu. Erdoğan'a "Unutulmaz türkü performansı", "Çok duygusal bir bölümdü" gibi yorumlar geldi.

Yılmaz Erdoğan'ın türkü performansı sosyal medyayı salladı

İNCİ TANELERİ DİZİSİNİN KONUSU

Azem Yücedağ, cezaevinde geçirdiği onlarca yılın ardından artık özgürlüğüne kavuşur. Acı dolu geçmişe sahip olan Azem, taşıdığı büyük sır ve hayatın yüküyle umudun peşinden koşarken, kolyesinden kopup dört bir yana savrulan inci tanelerini bir araya getirebilecek midir?

Yılmaz Erdoğan'ın türkü performansı sosyal medyayı salladı
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

adamda ses var zaten kardeşi deniz erdoğan da ses sanatçısı onunda sesi.güzel

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