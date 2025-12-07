Kim der 71 yaşında! İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Gülşen Bubikoğlu, 71. yaşına özel paylaştığı fotoğrafla sosyal medyada büyük ilgi gördü. Usta oyuncunun zarafeti ve yıllara meydan okuyan güzelliği yeniden gündem oldu.

KİM DER 71 YAŞINDA!

Uzun süredir kameralardan uzak, sakin bir yaşam süren Türk sinemasının usta isimlerinden Gülşen Bubikoğlu, 71. yaşına özel bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Siyahlar içindeki zarif pozuyla dikkat çeken sanatçı, gönderisine "Bugün benim için özel bir gün, yıllar çok çabuk geçiyor. Şu noktadan sonra sağlıklı, huzurlu ve her anlamda iyi kalmak önemli. Çokça sevgiler herkese." notunu ekledi.

Bubikoğlu'nun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alarak sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

TÜRKER İNANOĞLU'NUN VEFATIYLA SARSILMIŞTI

1973 yapımı Yaban filmiyle sinemaya adım atan Gülşen Bubikoğlu, Ah Nerede, Gırgıriye, Alev Alev, Yaz Bekarı ve Canikom gibi 50'den fazla filmde rol alarak Yeşilçam'ın altın dönemine damga vurmuştu.

Usta oyuncu, 2024 yılında hayatını kaybeden eşi Türker İnanoğlu'nun vefatıyla büyük bir acı yaşamış; bir süre gözlerden uzak bir hayat sürmüştü. Son dönemde ise yaptığı paylaşımlarla yeniden gündeme gelmeye başladı.