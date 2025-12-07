Haberler

Kim der 71 yaşında! İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali

Kim der 71 yaşında! İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Gülşen Bubikoğlu, 71. yaş gününde paylaştığı zarif fotoğrafla sosyal medyada büyük ilgi gördü. Usta oyuncunun yıllara meydan okuyan güzelliği ve duygusal doğum günü notu gündem oldu.

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Gülşen Bubikoğlu, 71. yaşına özel paylaştığı fotoğrafla sosyal medyada büyük ilgi gördü. Usta oyuncunun zarafeti ve yıllara meydan okuyan güzelliği yeniden gündem oldu.

KİM DER 71 YAŞINDA!

Uzun süredir kameralardan uzak, sakin bir yaşam süren Türk sinemasının usta isimlerinden Gülşen Bubikoğlu, 71. yaşına özel bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Siyahlar içindeki zarif pozuyla dikkat çeken sanatçı, gönderisine "Bugün benim için özel bir gün, yıllar çok çabuk geçiyor. Şu noktadan sonra sağlıklı, huzurlu ve her anlamda iyi kalmak önemli. Çokça sevgiler herkese." notunu ekledi.

Bubikoğlu'nun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alarak sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Yıllara meydan okuyor! Gülşen Bubikoğlu'ndan 71. yaş gününe özel paylaşım

TÜRKER İNANOĞLU'NUN VEFATIYLA SARSILMIŞTI

1973 yapımı Yaban filmiyle sinemaya adım atan Gülşen Bubikoğlu, Ah Nerede, Gırgıriye, Alev Alev, Yaz Bekarı ve Canikom gibi 50'den fazla filmde rol alarak Yeşilçam'ın altın dönemine damga vurmuştu.

Usta oyuncu, 2024 yılında hayatını kaybeden eşi Türker İnanoğlu'nun vefatıyla büyük bir acı yaşamış; bir süre gözlerden uzak bir hayat sürmüştü. Son dönemde ise yaptığı paylaşımlarla yeniden gündeme gelmeye başladı.

Yıllara meydan okuyor! Gülşen Bubikoğlu'ndan 71. yaş gününe özel paylaşım

Çağla Taşçı
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıTomarzalı:

O kadar estetik,boya yapsam ebemde genç olur...

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhukuk hukuk:

ebenden de genç bu

yanıt6
yanıt1
Haber Yorumlarıdeliyürek:

daha taze piliç gibi duruyor yosmu karı tabi 1kg boyayı sürerse demekki maaşınıda boyaya veriyor

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Valla kaportaya bakmayin... motora bakin... motor yorgundur icerde ne de olsa 71 yasinda... Zirt diye duruverir...

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDilek Usta:

Allah sağlık versin.çok selamlar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
1.5 yıldır hayatı kabusa döndü! Doktorlar bile çare olamıyor

1.5 yıldır hayatı kabusa döndü! Doktorlar bile çare olamıyor
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
Mahalle isimleri bile belli oldu! İstanbul'da ilçe sayısı 40'a çıkıyor

İstanbul'da ilçe sayısı 40'a çıkıyor! Mahalle isimleri bile belli oldu
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
İSBİKE'nin bisikletleri kırılarak hurda haline getirildi

İstanbul'un parası bu şekilde çöpe gitti! Hepsi hurda oldu
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
1.5 yıldır hayatı kabusa döndü! Doktorlar bile çare olamıyor

1.5 yıldır hayatı kabusa döndü! Doktorlar bile çare olamıyor
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı

Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı
Gaziosmanpaşa'da otoparkta yangın: 14 araç zarar gördü

İstanbul'da otoparkta dumanlar yükseldi: 14 araç yandı
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü

Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü
İstanbul Karadeniz siklonunun etkisi altına girdi! 17 saat sürecek

İstanbul'u Karadeniz siklonu vurdu! 17 saat sürecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.