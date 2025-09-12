Yıllar sonra ortaya çıktı: Harika Avcı'nın son hali bir hayli dikkat çekti

1980'li ve 1990'lı yıllara damgasını vuran, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden oyuncu ve şarkıcı Harika Avcı, yeniden sahne ışıklarının altında. Bir döneme damgasını vuran sanatçı, geçtiğimiz yıllarda ciddi sağlık sorunları yaşadığı ve hastaneye kaldırıldığı haberleriyle gündeme gelmişti.

Aradan geçen yılların ardından Avcı, müzik dünyasına güçlü bir dönüş yaptı. Stüdyoya girerek "Anılar" adlı şarkıyı seslendiren sanatçı, sosyal medya hesabından da sevenlerine seslendi.

Harika Avcı paylaşımında şu ifadelere yer verdi, "Yıllar sonra yeniden sizlerle buluşmanın heyecanı içindeyim. Şarkımız yayında! Dinlerken bir de paylaşır, hikâyenize eklerseniz çok mutlu olurum. Her paylaşımınız, bana güç ve sevgi olarak geri dönüyor. Sizleri çok seviyorum."