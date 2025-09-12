Haberler

Yıllar sonra ortaya çıktı: Harika Avcı'nın son hali bir hayli dikkat çekti

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Yıllar sonra ortaya çıktı: Harika Avcı'nın son hali bir hayli dikkat çekti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Harika Avcı, sosyal medya hesabından paylaştığı son haliyle dikkat çekti. Yıllar sonra yeniden sevenlerinin karşısına çıkan ünlü sanatçı, paylaşımına "Yıllar sonra yeniden sizlerle buluşmanın heyecanı içindeyim" notunu düştü.

1980'li ve 1990'lı yıllara damgasını vuran, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden oyuncu ve şarkıcı Harika Avcı, yeniden sahne ışıklarının altında. Bir döneme damgasını vuran sanatçı, geçtiğimiz yıllarda ciddi sağlık sorunları yaşadığı ve hastaneye kaldırıldığı haberleriyle gündeme gelmişti.

Yıllar sonra ortaya çıktı: Harika Avcı'nın son hali bir hayli dikkat çekti

Aradan geçen yılların ardından Avcı, müzik dünyasına güçlü bir dönüş yaptı. Stüdyoya girerek "Anılar" adlı şarkıyı seslendiren sanatçı, sosyal medya hesabından da sevenlerine seslendi.

Harika Avcı paylaşımında şu ifadelere yer verdi, "Yıllar sonra yeniden sizlerle buluşmanın heyecanı içindeyim. Şarkımız yayında! Dinlerken bir de paylaşır, hikâyenize eklerseniz çok mutlu olurum. Her paylaşımınız, bana güç ve sevgi olarak geri dönüyor. Sizleri çok seviyorum."

Yıllar sonra ortaya çıktı: Harika Avcı'nın son hali bir hayli dikkat çekti

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Hazal Kaya'nın yüzündeki değişim estetik iddialarını gündeme getirdi

Güzellik merkezinden paylaştı! Yüzündeki değişik dikkat çekici
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıZamla BOĞUŞANTÜRK:

Neden böyle olduk yıllardan sonra?.. Allah sağlıklı sıhhatli uzun ömürler versin efendim. Saygılar sunuyorum…

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

10 sene daha çarpışır en kötü (Sahnelerde) :)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Savunma Bakanı kendini savunmayı başaramadı! Yıllardır kullandığı telefon iptal

Türk hackerlar İsrailli bakanı fena avladı! Resmen kabusu yaşıyor
Poligondan silah ve mermi çalan 16 yaşındaki genç bakın nerede yakalandı

Poligondan silah ve mermi çalan genç bakın nerede yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.