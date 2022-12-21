Yıllar sonra ortaya çıkan Banu Alkan, sözleriyle herkesi şok etti: Her an hamile kalabilirim

Uzun yıllardan bu yana ekranlarda görünmeyen Banu Alkan, katıldığı bir ödül töreninde ilginç açıklamalarda bulundu. Yumurtalarını dondurduğunu söyleyen Alkan, kendisinden 20 yaş küçük Kemal Yıldız'dan bebek istediğini dile getirdi.

Türkiye'de bir döneme damga vuran isimler arasında yer alan ancak uzun süreden bu yana ekranlarda yer almayan 64 yaşındaki Banu Alkan, önceki gün 9'ncu Altın Palmiye Ödül Töreni'ne katıldı. Şimdilerde kendisinden yaşça küçük sevgilisi Kemal Yıldız'la evlilik hazırlığı yapan Alkan yumurtalarını dondurduğunu ve bebek sahibi olmak istediğini söyledi.

"YENİ BİR AFRODİT DOĞABİLİR"

Alkan, ''Çiçekler büyük aşkım Kemal Yıldız'dan. Nikah tarihimiz belli, Haziran'da. Ben zaten ona çiçeğim. Yumurtalarımı dondurttuğum için her an çocuk yapabilirim. 17 sene oldu. Yeni bir Afrodit doğabilir.'' şeklindeki açıklamasıyla şaşkına çevirdi.

HİÇ RESMİ EVLİLİK YAPMADI

Daha önce hiç resmi evlilik yapmayan ve çocuk sahibi olmayan Banu Alkan, Kemal Yıldız'la bu yaz Fransa Konsolosluğu'nda dünyaevine girecek.