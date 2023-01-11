Yıllar önceki fotoğrafını paylaşan Burcu Esmersoy, kendisini tiye aldı: Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio havası var

Sosyal medya hesabından yıllar önce bir dergi için verdiği pozu paylaşan Burcu Esmersoy, kendisini tiye aldı. Kısa saç ve ince kaşlı halini Brad Pitt ve Leonarda DiCaprio'ya benzeten Burcu Esmersoy, "Yanaklar falan bak etli etli. Kaşlarım da bir daha çıkmayacaklarından habersiz" notunu yazdı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren başarılı sunucu Burcu Esmersoy, yıllar önceki bir pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. 1998 yılında verdiği bir poz takipçilerinin beğenisine sunarak kendisini eleştirdi.

"BRAD PITT VE LEONARDO DICAPRIO HAVASI VAR"

Bir dergiye verdiği pozda kısa saçlı ve ince kaşlarıyla dikkat çeken Esmersoy, gençlik fotoğrafını "Alin size buraya bunu bırakıyorum. Akşamımız şenlensin. Yanaklar falan bak etli etli maşallah. Bir Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio havası var. Kaşlar bir daha çıkmayacaklarından habersiz masum ve manasız suratımda asılı kalmışlar. Ama taktım bu meseleyi de çözüyorum yavaştan" notunu düştü. Burcu Esmersoy'un yıllar içindeki değişimi de dikkatlerden kaçmadı.