Yıldız Tilbe'den şaşkına çeviren 8 Mart paylaşımı: Kadınlar gününün kutlamasına gıcık oluyorum

Sosyal medya hesaplarından yaptığı çıkışlarla sık sık adından söz ettiren şarkıcı Yıldız Tilbe, 8 Mart Kadınlar Günü için yaptığı "Kadınlar günü kutlamasına gıcık oluyorum" paylaşımıyla dikkat çekti. Tilbe, yorumlardan sonra Kadınlar Günü'nü kutladı.

Şarkıları ve konserlerindeki başarısıyla gündemden düşmeyen Yıldı Tilbe, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde vasiyetiyle dikkatleri üzerine çeken Tilbe, bu sefer de Kadınlar Günü paylaşımıyla gündeme geldi.

"KADINLAR GÜNÜ KUTLAMASINA GICIK OLUYORUM"

Tilbe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kadınlar günü kutlamasına gıcık oluyorum" ifadelerini kullandı. Kısa sürede paylaşımına onlarca yorum gelen Tilbe, yeni paylaşımlar yaparak "Kadınlar günü kutlamasının çıkış noktası olan kadınları, saygı ile anıyorum. Kadınlara her gün kutlu olsun. Bir gün ne ki, yarısı bitti bile. Hayat kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

VASİYETİNİ AÇIKLAMIŞTI: SİYASETÇİLER CENAZEME GELMESİN

Geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından paylaşım yapan Yıldız Tilbe, cenazesiyle ilgili vasiyetini açıklamıştı. Cenazesine hiçbir siyasetçinin gelmesini istemeyen Tilbe şu ifadeleri kullanmıştı: "Allah hepinize sağlıklı uzun ömürler versin. Buradan size söyleyeyim vasiyet olarak avukatıma da bırakacağım. Öldüğüm zaman cenazeme 1 tane politikacı, siyasetçi istemiyorum, gelmesinler. Cenazeme gelirken demir para büyüklüğünde taşlar koyun cebinize, 1 politikacı gelirse taşlayın. Gitmezlerse ben kalkarım Allah'ın izniyle, belki birkaçını da götürürüm. Hiçbirini İstemiyorum."