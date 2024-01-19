Üye Girişi
Haberler

Yıldız Tilbe aynı soruyu soran muhabirlere fena patladı! Sokakta avazı çıktığı kadar bağırdı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe sağlığıyla ilgili yöneltilen sorulara sinirlendi. Muhabirlere cevap yermek yerine bağırıp çağıran Yıldız Tilbe " "İnsanı kızdırıyorsunuz. Aynı soruları soruyorsunuz. Yeter" dedi.

Şarkıları ve sahne şovlarının yanı sıra samimi ve dobra açıklamalarıyla da bilinen Yıldız Tilbe Nişantaşı'nda görüntülendi. Ünlü şarkıcı kendisiyle konuşmak isteyen muhabirlere sert çıktı.

"İNSANI KIZDIRIYORSUNUZ"

Kendisine hep aynı soruların sorulmasından rahatsız olan ünlü şarkıcı sağlığıyla ilgili soru üzerine muhabirlere "İnsanı kızdırıyorsunuz. Aynı soruları soruyorsunuz. Yeter" sözleriyle tepki gösterdi.

Yıldız Tilbe aynı soruyu soran muhabirlere fena patladı! Sokakta avazı çıktığı kadar bağırdı

Yıldız Tilbe aynı soruyu soran muhabirlere fena patladı! Sokakta avazı çıktığı kadar bağırdı

Yıldız Tilbe aynı soruyu soran muhabirlere fena patladı! Sokakta avazı çıktığı kadar bağırdı

Yıldız Tilbe aynı soruyu soran muhabirlere fena patladı! Sokakta avazı çıktığı kadar bağırdı

Yıldız Tilbe aynı soruyu soran muhabirlere fena patladı! Sokakta avazı çıktığı kadar bağırdı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Haberler.com - Magazin

Yıldız Tilbe Magazin Haberler

1000

Yorumlar (3)

halit danacı:

kraliçe bile bu kadar sinirlendiyse mutlaka bir sıkıntı cıkarmıştır magazin ekibi

61
8
yanıtYanıtla
haksız mıyım:

sormadık farzet bayan işe yaramaz. bu kadar ataralanma nedir lan. milletin sırtından para kazan sonra artistlik yap

1
3
yanıtYanıtla
Enver Soran:

Candır Yıldız ablam 3

4
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title