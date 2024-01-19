Yıldız Tilbe aynı soruyu soran muhabirlere fena patladı! Sokakta avazı çıktığı kadar bağırdı
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe sağlığıyla ilgili yöneltilen sorulara sinirlendi. Muhabirlere cevap yermek yerine bağırıp çağıran Yıldız Tilbe " "İnsanı kızdırıyorsunuz. Aynı soruları soruyorsunuz. Yeter" dedi.
Şarkıları ve sahne şovlarının yanı sıra samimi ve dobra açıklamalarıyla da bilinen Yıldız Tilbe Nişantaşı'nda görüntülendi. Ünlü şarkıcı kendisiyle konuşmak isteyen muhabirlere sert çıktı.
"İNSANI KIZDIRIYORSUNUZ"
Kendisine hep aynı soruların sorulmasından rahatsız olan ünlü şarkıcı sağlığıyla ilgili soru üzerine muhabirlere "İnsanı kızdırıyorsunuz. Aynı soruları soruyorsunuz. Yeter" sözleriyle tepki gösterdi.