Yıldız Tilbe aynı soruyu soran muhabirlere fena patladı! Sokakta avazı çıktığı kadar bağırdı

Şarkıları ve sahne şovlarının yanı sıra samimi ve dobra açıklamalarıyla da bilinen Yıldız Tilbe Nişantaşı'nda görüntülendi. Ünlü şarkıcı kendisiyle konuşmak isteyen muhabirlere sert çıktı.

"İNSANI KIZDIRIYORSUNUZ"

Kendisine hep aynı soruların sorulmasından rahatsız olan ünlü şarkıcı sağlığıyla ilgili soru üzerine muhabirlere "İnsanı kızdırıyorsunuz. Aynı soruları soruyorsunuz. Yeter" sözleriyle tepki gösterdi.