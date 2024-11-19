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Yılbaşı sahnelerinde milyonluk yarış! Kim ne kadar kazanacak?

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Ünlü isimlerin yılbaşı gecesi sahne programları ve kazançları belli olmaya başladı. Bu yıl en yüksek ücreti alan isim Ebru Gündeş oldu. Gündeş, yılbaşı gecesi sahne almak için tam 10 milyon lira talep etti. Gündeş'i 8 milyon liralık konser ücretiyle Gülşen ve Sibel Can takip etti. Ajda Pekkan ise 7 milyon liralık sahne ücretiyle zirveye yakın isimlerden biri oldu.

Yeni yıl yaklaşırken, ünlü isimlerin yılbaşı sahne programları ve kazançları belli olmaya başladı. Bu yıl en yüksek ücreti alan isim Ebru Gündeş oldu. Ünlü sanatçı, yılbaşı gecesi sahne almak için tam 10 milyon lira talep etti ve listeye zirveden giriş yaptı.

SAHNE ÜCRETLERİNDE REKABET KIZIŞTI

Patronlardünyası'nın haberine göre; Ebru Gündeş'i 8 milyon liralık konser ücretiyle Gülşen ve Sibel Can takip etti. Yılların eskitemediği Ajda Pekkan ise 7 milyon liralık sahne ücretiyle zirveye yakın isimlerden biri oldu. Kenan Doğulu ise yılbaşı kaşesini 7 milyon lira olarak belirledi.

Listenin en düşük sahne ücretine sahip ismi ise 2 milyon lirayla Hülya Avşar.

KIBRIS YILBAŞI GECESİ ŞARKICI AKININA UĞRAYACAK

Öte yandan Kıbrıs, bu yıl da ünlülerin gözde yılbaşı rotası oldu. Ebru Gündeş, Gülşen, Özcan Deniz gibi isimler yeni yılı yavru vatanda karşılayacak.

Sahnede geçirecekleri birkaç saat için milyonları kazanan ünlü isimler, yılbaşında da adeta şovlarına şov katacak. Özellikle son günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndaki aldığı ücret tartışma konusu olan Ebru Gündeş'in 10 milyon liralık rekor yılbaşı ücreti uzun süre konuşulacak gibi görünüyor!

İŞTE ÜNLÜ ŞARKICILARIN YILBAŞI ÜCRETLERİ

Sibel Can: 8 milyon (İstanbul)

Hakan Altun: 6 milyon (Ankara)

Yıldız Tilbe: 7 milyon (Ankara)

Bülent Ersoy: 6 milyon (Almanya)

Gülben Ergen: 3 milyon (Uludağ)

Ajda Pekkan: 7 milyon (İstanbul)

Berkay: 5 milyon (İzmir)

Aşkın Nur Yengi: 5 milyon (Sapanca)

Candan Erçetin: 5 milyon (Antalya)

Derya Bedavacı: 4 milyon (İzmir)

Hülya Avşar: 2 milyon (İstanbul)

Yılbaşı sahnelerinde milyonluk yarış! Kim ne kadar kazanacak?
Haberler.com / Ezgi Taşlı - Magazin
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıGÖKHAN UZUNALİ :

Mehmet ŞİMŞEH beyfendiye yi seyirler...Bu memlekette kolay ve çok kazanandan en az % 40 vergi alacaksın. Nokta

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Haber YorumlarıNetherill:

eskinin 500 bin TL' si çokta büyük rakamlar değil ev parası. bu ülkede bu paraları ödeyecek o kadar denyo varki az bile söylüyorlar.

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Haber YorumlarıSelahattin Gurbuz:

Fazla sürmez yakında belediyeler ihale acar ??

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

bunlara bu paraları verenler halktan kopuk siyasetçiler işçilere ikibuçuk lira asgari ücret verirken eli titreyen patronlar kara paracılar vergi kaçıranlar aldıkları ihalelerle halkı soyanlar ......çok laf yalansız çok para haramsız olmaz

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