Yeşim Salkım, şehitlerimizle ilgili yaptığı paylaşımı eleştiren takipçisine küfretti

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerimiz şehit olmuştu. 22 Aralık'ta da 6 askerimizin şehit olduğu bölgede şehit sayısı 12'ye yükselirken Yeşim Salkım da sitem dolu bir paylaşım yaptı. Ülkenin sınırlarının nasıl korunduğunu sorgulayan Salkım, kendisini eleştiren takipçisine de küfretti.

YEŞİM SALKIM: KOSKOCA ÜLKENİN SINIRI BÖYLE Mİ KORUNUR?

12 askerimizin şehit olmasının ardından X hesabından sitem eden Yeşim Salkım, "Öyle zor tutuyorum ki kendimi karakol dediğiniz yerler derme çatma çadır. Ne savunma var ne bir şey ellerine verdiğiniz silahları görünce insanın canı yanıyor. Terörist avlamaya giderken komutan ne hikmetse albay, yarbay, savaş eğitimli tecrübeli askerler yok ve hikmetse bu evlatlar orada kurban gibi bırakılmış ve siz hiç biriniz sorgulamıyorsunuz koskoca ülkenin sınırı böyle mi korunur? Sonra ertesi gün topluca gittik bombaladık madem yerlerini biliyorsunuz da niye o gariban evlatlarını göğüs göğse bıraktınız ? Aman sorgulamayın burada milliyetçilik yapmaya çalışmayın, sabah akşam tweet atarken ülke kurtarmayın yemiyorum yemiyoruz ???? şu boğazda bir evin balkonunda o bayrak hiç asılmadı bak bunu da söylüyorum işte niye ? Aman sorgulamayın sonra sorgularlar" dedi.

"KODAMAN KARISI OLUP YALIDA SINIR MI KORUDUNUZ?"

Salkım'ın paylaşımına yorum yapan bir kullanıcı "Sınır nasıl korunur Yeşim hanım? Zengin bir kodamanın karısı olmayı becerip boğaz manzaralı yalılarda mı sınırlarımız korunur?" dedi. Yoruma sessiz kalamayan sanatçı "Ben 54 yaşındayım 25 sene önce boşandım bilmem sen önce annene sor istersen" diyerek karşılık verdi. Salkım'ın sözlerine tepki gösteren kullanıcı, "Ben 59 yaşındayım, niçin evlendiğin, niçin boşandığın konusundaki medyaya yansıyan bütün bilgiler hâlâ hafızamızda ve malikanelerde yaşadığın lüks hayatın umurumda da değil. Ben senin yaptığın gibi senin annen üzerinden sana yürümeyeceğim. Senin günahını annene yükleyemeyeceğim" ifadelerini kullandı.

KÜFÜRLE KARŞILIK VERDİ

Cevaba iyice sinirlenerek küfreden Yeşim Salkım, "Bak tarikatçı pislik senin o egonu lego yaparım oturur oynarsın şimdi s.... git sayfamdan büyük yazdım seneye de oku tarikatınla hadi naş" dedi.