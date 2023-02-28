Yeşim Salkım'dan Kızılay'dan çadır alan Haluk Levent'e tepki: İnsanlardan aldığı parayı Kızılay'a aktardı

Kızılay'ın depremin 3. gününde Ahbap'a çadır satmasıyla ilgili tartışmalar devam ederken Yeşim Salkım'dan da bir yorum gecikmedi. Kızılay ve Haluk Levent'in suçlu olduğunu söyleyen Salkım, "Hırsızın hiç mi suçu yok? Kızılay büyük yanlış yaptı da sen niye elinde paran varken başka bir yerden almadın? İnsanlardan aldığın parayı haber vermeden Kızılay'a aktarmak ne kadar etik. Her 'kahramanım' diyene inanmayın" dedi.

Kahramanmaraş merkezli iki depremin 3. gününde Ahbap Derneği'ne çadır satan Kızılay gündemden düşmüyor. Peş peşe gelen açıklamaların ardından konu magazin camiasında da geniş yankı uyandırdı. Gündeme dair yaptığı sert yorumlarla adından söz ettiren şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım, konuyla ilgili düşüncelerini paylaştı.

"KIZILAY YANLIŞ YAPTI DA ALAN YANLIŞ YAPMADI MI?"

Instagram hesabından bir video yayınlayan Salkım, bu konuda hem Kızılay'ın hem de Haluk Levent'in suçlu olduğunu söyledi. Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'i hedef alan Salkım, videoda şu ifadeleri kullandı: "Bizdeki bu iş şeye çıkıyor; 'Hırsızın hiç mi suçu yok?' Hadi Kızılay çok büyük hata ve yanlış yaptı. Oradan alan hiç mi yanlış yapmadı? Başka yerden alsaydı. Elinde para varsa istediğin yerden alırsın. İstediğin yer sana çadır üretir. Ben de en baştan beri Ahbap'ı desteklemiş bir insanım. Hepsini elimden geldiğince destekledim, desteklemeye de devam edeceğim. Ülkemin hayrına çalışan herkesin yanında olurum.

"İNSANLARDAN ALDIĞI PARAYI KIZILAY'A AKTARMAK ETİK Mİ?"

Kızılay çok büyük bir yanlış yapmış durumda. Bu ülkedeki yanlışların ardı arkası tartışılır. Gelin biraz adaletli düşünelim. Orası yanlış yaparken diğer taraf hükümet tarafından eleştirilirken yardım toplaması ve insanlardan aldığı parayı gene Kızılay'a aktarması, bunu da insanlara haber dahi vermemesi ne kadar etik? Her önünüze gelene her 'kahramanım' diyene bu kadar inanmayın. Hayatı iyi okuyarak insanları iyi gözlemlemek gerekiyor. Bu işte Kızılay ne kadar hatalıysa Haluk Levent de bir o kadar hatalıdır.

ÇADIR SATIN ALMA OLAYINDA NE OLDU?

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından yıkılan kentlerde hala barınma sorunu yaşanırken Kızılay'ın, deprem bölgesine yardım götüren Ahbap Derneği'ne 46 milyon lira karşılığında çadır sattığı ortaya çıktı. Kamuoyunda yankı uyandıran iddiaya Haluk Levent ve Kızılay adına Genel Başkan Kerem Kınık'tan da iddiaları doğrulayan bir açıklama geldi.

Haluk Levent yaptığı açıklamada "Yaptığımız her işlem kanuni ve doğru. Sonra öğrendik. Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş. Kızılay'ın alt iştiraki olan tüzel kişilikmiş. Kızılay da bu şirketten çadırları faturalı satın alıyorlarmış Ahbap da aynı yöntemle toplanan bağışlarla bu şirketten satın alma gerçekleştirmiştir. Zaten sitelerinde açıklama bulunuyor." dedi.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ise, "Kızılay Çadır & Tekstil A.Ş, Türkiye Kızılay Cemiyetinin bir iştirakidir ve 12 ay kesintisiz üretim yapan dünyanın sayılı afet çadırı üreticilerinden biridir. -Öncelikle Kızılay'ın TAMP çerçevesinde belirlenen asgari çadır stok seviyesini garanti eder." ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler