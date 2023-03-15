Yeşilçam'ın koca çınarı Şevket Altuğ, 80 yaşına bastı: Daha güzel günler göreceğiz

Son olarak 2002'de Unutma Beni dizisinde rol alan, sonrasında Datça'ya yerleşen Şevket Altuğ 80'inci yaşını kutladı. Yeşilçam'ın koca çınarı doğum günü pastasının olduğu paylaşıma "Daha güzel günler göreceğiz" notunu düştü.

Yeşilçam'ın yaşayan efsanelerinden olan Şevket Altuğ yeni yaşını kutladı. 80 yaşına giren usta oyuncu sosyal medya hesabından doğum günü pastasını paylaşıp bir de not düştü.

"80'İ DEVİRDİK"

Kariyeri boyunca20 filmde ve 4 dizide rol alan Altuğ, "80'i devirdik. Daha güzel günler göreceğiz" sözlerini yazdı. Usta oyuncunun temennisine takipçilerinden de destek geldi. Şevket Altuğ son olarak 2002'de ekrana gelen 'Unutma Beni' isimli dizi ile izleyici karşısına çıkmıştı.

SON HALİ ÜZMÜŞTÜ

Gözlerden uzak bir yaşam süren usta oyuncu son haliyle sosyal medyada gündeme gelmişti. Bir hayli yaşlandığı gözlenen usta oyuncu sevenlerine üzmüştü.

ŞEVKET ALTUĞ KİMDİR?

Şevket Altuğ, 13 Mart 1943'te Balıkesir'in Bandırma ilçesinde doğdu. Lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü'nde okudu. Öğrencilik yıllarında tiyatroylailgilendi. Arena Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa başladı. Oyuncu, 1971 yılında Jale Altuğ ile evlendi. Çiftin Kerem ve Kezban adında iki çocukları dünyaya geldi. Şevket Altuğ, "Perihan Abla" dizisindeki "Şakir" ve "Süper Baba" dizisindeki "Fikret" rolleriyle de hafızalarda yer edinmişti.

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLERDEN BAZILARI;

Unutma Beni 2002

Süper Baba1993-1997:

Gölge Oyunu (Mahmut) 1993

Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni 1990