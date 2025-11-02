Yeşilçam'ın jönü Engin Çağlar'ın cenazesinde büyük saygısızlık! Fotoğraf için yarışa girdiler

Yeşilçam'ın unutulmaz jönlerinden Engin Çağlar'ın vefatı sanat camiasını yasa boğdu. Motosiklet çarpması sonucu 85 yaşındaki hayatını kaybeden usta oyuncu bugün gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Çağlar için Şişli Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze törenine oyuncu Ediz Hun, Nuri Alço, Teoman Ayık, Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın, şarkıcı İskender Doğan, Ali Rıza Binboğa, ailesi ve çok sayıda seveni katıldı. Çağlar, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan, Çağlar'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

CENAZEDE FOTOĞRAF ÇEKME YARIŞI

Yeşilçam'ın usta aktörünün cenazesine gelen bazı kişilerin fotoğraf çekme yarışına girmeleri tepkilere neden oldu. Bazı kişiler tabutun yanında sıra oluşturup fotoğraf çektirirken Nuri Alço ile de fotoğraf çektirmek isteyenler oyuncuyu rahat bırakmadı.

Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Kullanıcılardan yaşananlara gelen tepkilerden bazıları şöyle:

"Rabbim akıl fikir ihsan eylesin"

"İnsanların en acı gününde yapmayın Allah aşkına, ayıp vallahi"

"Diriye saygınız yok, ölüye saygınız yok"

"Bu terbiyesiz davranışı sergileyen insanlara maruz kalan sanatçıların sabırlarına hayranım"

" Burası cenaze ne fotoğraf çekmesi"

"Çirkin bir davranış"

"KASIMDA ÖLMEK İSTERDİ"

Cenazede eşi Filiz Vural ile oğulları Eser ve Çağlan Övet'in sözleri yürekleri dağladı. "Babam hep 'Dedem ve Mustafa Kemal Atatürk kasım ayında vefat etti, ben de kasımda ölmek isterim' derdi. Hiçbir sorunu yoktu. İlaç bile kullanmazdı" diyen Eser Övet, gözyaşlarına hakim olamadı.

Diğer oğlu Çağlan Övet ise "Bu dünyadan çok güzel bir insan geçti ama finali çok kötü oldu." diyerek gözyaşlarını tutamadı. Eşi Filiz Vural da törende "En büyük üzüntümüz bu. Bir şekilde öleceğiz ama Engin'in sonu bu olmamalıydı." sözleriyle acısını paylaştı.