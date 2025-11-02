Haberler

Yeşilçam'ın jönü Engin Çağlar'ın cenazesinde büyük saygısızlık! Fotoğraf için yarışa girdiler

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeşilçam'ın jönü Engin Çağlar'ın cenazesinde tepki çeken anlar yaşandı. Cenazeye katılan bazı kişilerin tabutla poz vermeleri ve Nuri Alço'ya rahat vermeyip fotoğraf çektirmek için sıraya girmeleri tepkiye neden oldu.

  • Yeşilçam oyuncusu Engin Çağlar, motosiklet çarpması sonucu 85 yaşında hayatını kaybetti.
  • Engin Çağlar'ın cenazesinde bazı kişiler tabutun yanında fotoğraf çekme yarışına girdi ve bu durum tepkilere neden oldu.
  • Engin Çağlar'ın oğlu Eser Övet, babasının 'kasım ayında ölmek istediğini' söylediğini belirtti.

Yeşilçam'ın unutulmaz jönlerinden Engin Çağlar'ın vefatı sanat camiasını yasa boğdu. Motosiklet çarpması sonucu 85 yaşındaki hayatını kaybeden usta oyuncu bugün gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Yeşilçam'ın jönü Engin Çağlar'ın cenazesinde büyük saygısızlık! Fotoğraf için yarışa girdiler

Çağlar için Şişli Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze törenine oyuncu Ediz Hun, Nuri Alço, Teoman Ayık, Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın, şarkıcı İskender Doğan, Ali Rıza Binboğa, ailesi ve çok sayıda seveni katıldı. Çağlar, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan, Çağlar'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Yeşilçam'ın jönü Engin Çağlar'ın cenazesinde büyük saygısızlık! Fotoğraf için yarışa girdiler

CENAZEDE FOTOĞRAF ÇEKME YARIŞI

Yeşilçam'ın usta aktörünün cenazesine gelen bazı kişilerin fotoğraf çekme yarışına girmeleri tepkilere neden oldu. Bazı kişiler tabutun yanında sıra oluşturup fotoğraf çektirirken Nuri Alço ile de fotoğraf çektirmek isteyenler oyuncuyu rahat bırakmadı.

Yeşilçam'ın jönü Engin Çağlar'ın cenazesinde büyük saygısızlık! Fotoğraf için yarışa girdiler

Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Kullanıcılardan yaşananlara gelen tepkilerden bazıları şöyle:

  • "Rabbim akıl fikir ihsan eylesin"
  • "İnsanların en acı gününde yapmayın Allah aşkına, ayıp vallahi"
  • "Diriye saygınız yok, ölüye saygınız yok"
  • "Bu terbiyesiz davranışı sergileyen insanlara maruz kalan sanatçıların sabırlarına hayranım"
  • " Burası cenaze ne fotoğraf çekmesi"
  • "Çirkin bir davranış"

Yeşilçam'ın jönü Engin Çağlar'ın cenazesinde büyük saygısızlık! Fotoğraf için yarışa girdiler

"KASIMDA ÖLMEK İSTERDİ"

Cenazede eşi Filiz Vural ile oğulları Eser ve Çağlan Övet'in sözleri yürekleri dağladı. "Babam hep 'Dedem ve Mustafa Kemal Atatürk kasım ayında vefat etti, ben de kasımda ölmek isterim' derdi. Hiçbir sorunu yoktu. İlaç bile kullanmazdı" diyen Eser Övet, gözyaşlarına hakim olamadı.

Yeşilçam'ın jönü Engin Çağlar'ın cenazesinde büyük saygısızlık! Fotoğraf için yarışa girdiler

Diğer oğlu Çağlan Övet ise "Bu dünyadan çok güzel bir insan geçti ama finali çok kötü oldu." diyerek gözyaşlarını tutamadı. Eşi Filiz Vural da törende "En büyük üzüntümüz bu. Bir şekilde öleceğiz ama Engin'in sonu bu olmamalıydı." sözleriyle acısını paylaştı.

Yeşilçam'ın jönü Engin Çağlar'ın cenazesinde büyük saygısızlık! Fotoğraf için yarışa girdiler

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıs asriyent:

Rezillik

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıenginkaya7:

Rezil insanlar

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKartal Bey:

Cahil insanlar bunlar düzelmez engin bey

yanıt6
yanıt1
Haber YorumlarıCem Demirkaya:

Bu nasıl bir cahiliyettir ben izlerken utandım

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıalperen84:

Cahillerden ne bekliyorsun

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ronaldo 90+15'te galibiyeti getirdi, gol sevinci olay oldu

Bu adamı kim durduracak?
Beşiktaş'ta eski başkan Hasan Arat ve yönetimi ibra edilmedi

Kulüpten ihraç edilen Hasan Arat'a bir şok daha
Vitor Pereira Premier Lig'den kovuldu

Premier Lig'den kovuldu
Süpermarkette patlama! Çoğu çocuk 23 kişi hayatını kaybetti

Süpermarkette patlama! Çoğu çocuk 23 kişi feci şekilde can verdi
13 yaşındaki arkadaşını bıçaklayan çocuk için karar verildi

13 yaşındaki arkadaşını boynundan bıçaklayan çocuk için karar verildi
Cadılar Bayramı eğlencesinde aniden fenalaşan genç hayatını kaybetti

Daha 16 yaşındaydı! Cadılar Bayramı eğlencesi kabusa döndü
Ronaldo 90+15'te galibiyeti getirdi, gol sevinci olay oldu

Bu adamı kim durduracak?
Beşiktaş'ta eski başkan Hasan Arat ve yönetimi ibra edilmedi

Kulüpten ihraç edilen Hasan Arat'a bir şok daha
Vitor Pereira Premier Lig'den kovuldu

Premier Lig'den kovuldu
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'yi küplere bindirecek 'nükleer' çıkışı

Pezeşkiyan'dan Trump'ı küplere bindirecek nükleer çıkışı
Engin Çağlar'ın cenazesinde çocuklarının sözleri yürek burktu: Kasımda ölmek isterdi

Çocuklarından yürek yakan sözler! Usta oyuncunun o isteği gerçek oldu
Bir türlü teşhis konulamamıştı! Sibil Çetinkaya hastalığının neyle ilgili olduğunu duyurdu

Günlerdir hastanedeydi! Sibil Çetinkaya'ya nihayet teşhis konuldu
Turiste sattığı patates cipsin fiyatı öyle böyle değil

Turiste sattığı patates cipsin fiyatı öyle böyle değil
Nihat Kahveci derbinin ardından çılgına döndü

Galatasaray-Trabzonspor maçının ardından çılgına döndü
Bakan Tunç'tan Faruk Fatih Özer açıklaması geldi! Çarpıcı kamera detayı

Bakan Tunç'tan Fatih Özer açıklaması geldi! Çarpıcı kamera detayı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.