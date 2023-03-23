Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'ın kanseri yeniden nüksetti
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Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan, hastane yatağından bir fotoğraf paylaştı. Kanserin yeniden nüksettiği ünlü oyuncunun, 10 gündür hastanede yattığı öğrenildi.
Türk Sineması'nın sevilen oyuncularından olan ve sayısız filmde başrol oynayan Bahar Öztan, daha önce 3 kez yendiği kansere geçtiğimiz yıl yeniden yakalanmıştı.
Daha önce kanseri yenen usta sanatçı hastane odasından fotoğraf paylaştı. Snob Magazin'in haberine göre ünlü oyuncu hastalığı hakkında konuştu. Öztan, "Kan sonuçlarından sonra yeniden kanserin nüksettiği ortaya çıktı. Yeniden kansere yakalandım. İnşallah yine atlatacağım. 10 gündür hastanedeyim. Kemoterapiler olacak. Moralim yerinde. Sevenlerimden dua istiyorum" dedi.
Yeğeniyle karesini Instagram'dan paylaşan Öztan, "Halasını hastaneye ziyarete gelmiş, güzel gülücüklerinle moral verdi mis kokusu. Beni bir müddet idare eder" diye yazdı.
Yıllara medyan okuyan güzelliğiyle dikkat çeken 60 yaşındaki oyuncu, Yeşilçam'ın hala takip edilen isimleri arasında.