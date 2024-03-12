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Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan entübe mi edildi? Oğlundan ilk açıklama

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Hastanede kanser tedavisi gören oyuncu Bahar Öztan'ın oğlu, annesinin entübe edildiği iddiasını yalanlayarak "Herhangi bir durum olursa kendi resmi adresinden açıklama yapılacak" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Ayça Elal - Magazin

Bahar Öztan Ünlüler Magazin Haberler

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