Yeşilçam'ın erotik güzeli Arzu Okay, yıllar sonra ortaya çıktı - Haberler

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Yeşilçam'ın erotik güzeli Arzu Okay, yıllar sonra ortaya çıktı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Zeki Müren ve Kadir İnanır gibi birçok ünlü isimle oynadığı filmlerle adından söz ettiren ve erotik güzel olarak anılan Arzu Okay, uzun yıllardır gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Değişimiyle dikkat çeken usta oyuncunun son halini ise kızı paylaştı.

Yeşilçam'ın erotik yıldızı olarak anılan ve Zeki Müren, Ayhan Işık, Sadri Alışık, Kadir İnanır gibi birçok ünlüyle rol alan Arzu Okay, yıllar sonra ortaya çıktı.

Bir döneme damga vuran oyuncu Arzu Okay'ın son halini ise kızı paylaştı. Okay'ın kızıyla verdiği pozlarda şıklığından ödün vermediği de dikkatlerden kaçmadı. Bir Instagram hesabı bulunan oyuncu, paylaşım yapmayı tercih etmiyor.

Usta oyuncu, daha önce yaptığı bir açıklamada adının sürekli erotik filmlerle anılmasıyla ilgili, "Aynı dönemde erotik filmlerde rol alan erkek oyunculara böyle bir damga vurulmadı. Benim filmlerimi çeken erkek yönetmenlerin çoğu filmlerde gerçek ismini kullanmadı. Kadınlar hep günah keçisi" demişti.

Yeşilçam'ın erotik güzeli Arzu Okay, yıllar sonra ortaya çıktı

Yeşilçam'ın erotik güzeli Arzu Okay, yıllar sonra ortaya çıktı

Yeşilçam'ın erotik güzeli Arzu Okay, yıllar sonra ortaya çıktı

Yeşilçam'ın erotik güzeli Arzu Okay, yıllar sonra ortaya çıktı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Instagram, Arzu Okay, Yeşilçam, Magazin, Haberler

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Yorumlar (4)

Sadık GÜNEŞ:

Harbiden bir döneme damga vuran sanatcımizdir,çok güzel bir hatun

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Murat Ecer:

(Genede güzel)O zamanlar çok kötüydü. Aslında hanım hanımcık bir kişiydi sonra niye o kötü filmlerde acaba sanırım parasızlıktan

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Çınar Saraç:

Bitmiş ahiret yolcusu

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