Yeşilçam'ın erotik güzeli Arzu Okay, yıllar sonra ortaya çıktı
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Zeki Müren ve Kadir İnanır gibi birçok ünlü isimle oynadığı filmlerle adından söz ettiren ve erotik güzel olarak anılan Arzu Okay, uzun yıllardır gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Değişimiyle dikkat çeken usta oyuncunun son halini ise kızı paylaştı.
Yeşilçam'ın erotik yıldızı olarak anılan ve Zeki Müren, Ayhan Işık, Sadri Alışık, Kadir İnanır gibi birçok ünlüyle rol alan Arzu Okay, yıllar sonra ortaya çıktı.
Bir döneme damga vuran oyuncu Arzu Okay'ın son halini ise kızı paylaştı. Okay'ın kızıyla verdiği pozlarda şıklığından ödün vermediği de dikkatlerden kaçmadı. Bir Instagram hesabı bulunan oyuncu, paylaşım yapmayı tercih etmiyor.
Usta oyuncu, daha önce yaptığı bir açıklamada adının sürekli erotik filmlerle anılmasıyla ilgili, "Aynı dönemde erotik filmlerde rol alan erkek oyunculara böyle bir damga vurulmadı. Benim filmlerimi çeken erkek yönetmenlerin çoğu filmlerde gerçek ismini kullanmadı. Kadınlar hep günah keçisi" demişti.