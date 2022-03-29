Yeşilçam'ın erotik güzeli Arzu Okay, yıllar sonra ortaya çıktı

Yeşilçam'ın erotik yıldızı olarak anılan ve Zeki Müren, Ayhan Işık, Sadri Alışık, Kadir İnanır gibi birçok ünlüyle rol alan Arzu Okay, yıllar sonra ortaya çıktı.

KIZI SON HALİNİ PAYLAŞTI

Bir döneme damga vuran oyuncu Arzu Okay'ın son halini ise kızı paylaştı. Okay'ın kızıyla verdiği pozlarda şıklığından ödün vermediği de dikkatlerden kaçmadı. Bir Instagram hesabı bulunan oyuncu, paylaşım yapmayı tercih etmiyor.

"BENİMLE OYNAYAN ERKEK OYUNCULARA EROTİK DAMGASI VURULMADI"

Usta oyuncu, daha önce yaptığı bir açıklamada adının sürekli erotik filmlerle anılmasıyla ilgili, "Aynı dönemde erotik filmlerde rol alan erkek oyunculara böyle bir damga vurulmadı. Benim filmlerimi çeken erkek yönetmenlerin çoğu filmlerde gerçek ismini kullanmadı. Kadınlar hep günah keçisi" demişti.