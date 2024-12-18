Yeniden evlenen Adriana Lima'nın tektaşına gelen yorumlar bomba

Dünyaca ünlü Victoria'a Secret meleği Adriana Lima bir kez daha evlendi. Daha önce Metin Hara ile yaşadığı aşkla konuşulan 43 yaşındaki model, birkaç yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Andre Lemmers ile dünyaevine girdi.

LİMA, TEKTAŞINI GÖSTEREREK EVLENDİĞİNİ DUYURDU

Victoria's Secret Fashion Show ile 6 yılın ardından podyumlara dönerek yine fırtınalar estiren Brezilyalı model evlendiğini sosyal medyada yaptığı paylaşımla duyurdu. 2022 yılında Andre Lemmers'la "Cyan" adını verdikleri bir de çocukları olan Lima'nın iri taşlı tektaşı ise büyüledi.





Lima'nın tektaşına gelen yorumlar şu şekilde: