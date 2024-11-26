Üye Girişi
Haberler
Bahçeli'nin çağrısına DEM Parti'den jet yanıt: İmralı'ya gitmek için başvuru yapacağız

Bahçeli'nin "İmralı ile yüz yüze temas olmalı" çağrısına DEM Parti'den jet yanıt

 Ankara'da görüşme hareketliliği! Bahçeli ve Ahmet Türk'ten art arda açıklamalar

Bahçeli "Ağaların kapısı açık olur" dedi, Ahmet Türk'ten yanıt gecikmedi

 Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti

Sanık hemşireden kan donduran sözler: Kötü bir bebekti
Milyonların gözü bu toplantıda: Bakan asgari ücret için tarih verdi

Bakan Işıkhan asgari ücret için tarih verdi: İşte masadaki rakamlar

Yeni Miss Universe kraliçesi, yaptığı ırkçı yorumlar nedeniyle tepki çekti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni Miss Universe Victoria Kjaer Theilvig, sosyal medyada paylaştığı videoda ırkçı sözcük kullanınca tepkilerin hedefi oldu. Empire State Binası'ndan Jay-Z şarkısı söylerken kullandığı ifade sosyal medyada öfke yarattı. Kullanıcılar özür ve tacın geri alınmasını talep ederken, organizasyon henüz açıklama yapmadı. Son yıllardaki kapsayıcı yaklaşımdan sonra taç geleneksel bir adaya verildi.

Danimarka'yı temsil eden ve yeni seçilen Miss Universe Victoria Kjaer Theilvig, sosyal medyada paylaştığı bir videoda ırkçı bir sözcük kullandığı için yoğun eleştiri altında.

16 Kasım'da Meksiko City'de düzenlenen ve 120 güzellik kraliçesi adayının yarıştığı 73. Miss Universe yarışmasında birinci olan Theilvig'in zaferi, evli, kilolu ve trans yarışmacıların katıldığı 2023 yarışmasından sonra 'geleneksel güzellik' yanlılarının zaferi olarak görülmüştü.

Empire State Binası'ndan paylaştığı videoda Jay-Z'nin 'Empire State of Mind' şarkısını söyleyen Theilvig'in ırkçı bir sözcük kullanması sosyal medyada tepki çekti. Kullanıcılar özür dilemesini ve tacının geri alınmasını talep etti.

Miss Universe organizasyonu ve Theilvig henüz bu tartışmaya resmi bir yanıt vermedi. Organizasyonun ilk trans kadın CEO'su Anne Jakapong Jakrajutatip'in daha önce çeşitlilik ve kapsayıcılık konusundaki tartışmalı görüşleri nedeniyle, bu olayın cezasız kalabileceği düşünülüyor.

Sızdırılan bir videoda Jakrajutatip, "Trans kadınlar, evli kadınlar, boşanmış kadınlar yarışabilir ama kazanamazlar. Bu bir iletişim stratejisi" demişti. CEO yakın zamanda yarışmanın "sarışın ve mavi gözlülerle zaten mükemmel evrime ulaştığını" söylemişti.

Bu yılki yarışmada, son yıllarda artan kapsayıcılık eğiliminden sonra geleneksel bir dönüş yaşandı ve taç bir kadın yarışmacıya verildi. Bu durum sosyal medyada "normalliğe dönüş" olarak yorumlandı.

21 yaşındaki Theilvig, dans yarışmacısı ve hukuk öğrencisi. Yarışmada finalist beşliye kalan yarışmacılara liderlik ve dayanıklılık gibi konularda sorular soruldu. Theilvig, kendisine "Kimse yargılamasa nasıl yaşardınız?" sorusu sorulduğunda "Hiçbir şeyi değiştirmezdim, her günü dolu dolu yaşıyorum" yanıtını verdi ve "değişim istediğini ve tarih yazdığını" vurguladı.

Theilvig, Danimarka'dan Miss Universe tacını kazanan ilk yarışmacı oldu.

Yeni Miss Universe kraliçesi yaptığı ırkçı yorumlar nedeniyle tepki çekti

Yeni Miss Universe kraliçesi yaptığı ırkçı yorumlar nedeniyle tepki çekti

Yeni Miss Universe kraliçesi yaptığı ırkçı yorumlar nedeniyle tepki çekti

Yeni Miss Universe kraliçesi, yaptığı ırkçı yorumlar nedeniyle tepki çekti
Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

27 Kasım okullar tatil mi? Hangi illerde valilikten tatil kararı geldi? Masterchef 26 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 25 Kasım Pazartesi reyting sonuçları! 25 Kasım 2024 reyting birincisi hangi dizi oldu? AB kategorisinde 25 Kasım'da kim zirveye çıktı? Masterchef Beyza evli mi? Masterchef Beyza neden şiddete uğradı? Deniz Akkaya gözaltına mı alındı, suçu ne? Deniz Akkaya neden gözaltına alındı? Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelecek mi? Beşiktaş teknik direktörlük için Sergen Yalçın ile görüşüyor mu? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 26 Kasım altın fiyatları yükseldi mi? AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? AZ Alkmaar-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kızılcık Şerbeti Cemal neden yok? Fırat Çelik Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu? ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları nasıl öğrenilir, ALES/3 puanı kaç yıl geçerlidir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.