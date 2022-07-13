Yeni aşkıyla tatile çıkan Rıza Kocaoğlu, eski sevgilisi Hazal Subaşı ile pişti oldu - Haberler

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Yeni aşkıyla tatile çıkan Rıza Kocaoğlu, eski sevgilisi Hazal Subaşı ile pişti oldu

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Oyuncu Rıza Kocaoğlu, sevgilisiyle gittiği Çeşme'deki bir plajda geçtiğimiz sene ayrıldığı oyuncu Hazal Subaşı ile pişti oldu. Mekandan ayrılmayan eski sevgililer, birbirini görmezden geldi.

Dizi setinde tanışan Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı çifti, geçtiğimiz sene iki yıllık ilişkilerini noktaladı. Ayrıldıktan sonra hiç bir araya gelmeyen ikili, tatil için gittikleri Çeşme'de pişti oldu.

BİRBİRLERİNİ GÖRMEZDEN GELDİLER

Habertürk'te yer alan habere göre, Rıza Kocaoğlu yeni sevgilisi Selin Işık'la Çeşme'deki bir plaja gitti. O esnada Hazal Subaşı ve yakın arkadaşı Gizem Karaca da aynı plajdaydı. Birbirini görmezden gelen ancak gerginlikleri yüzlerine yansıyan ikili, plajın farklı köşelerinde deniz keyfi yaptı.

Yeni aşkıyla tatile çıkan Rıza Kocaoğlu, eski sevgilisi Hazal Subaşı ile pişti oldu

Yeni aşkıyla tatile çıkan Rıza Kocaoğlu, eski sevgilisi Hazal Subaşı ile pişti oldu

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Rıza Kocaoğlu Hazal Subaşı Çeşme Magazin Haberler

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