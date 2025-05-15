Yaz sezonunu Fethiye'de açan Gülcan Arslan cesur pozlarıyla nefes kesti

Yaz sezonunu Fethiye'de açan Gülcan Arslan cesur pozlarıyla nefes kesti
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'Arka Sokaklar', 'Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı' ve 'Muhteşem Yüzyıl: Kösem' gibi yapımlarda yer alan Gülcan Arslan yaz sezonunu Fethiye'de açtı. Zebra desenli ve mor renkli iki bikiniyle takipçilerinin karşısına çıkan oyuncu formda vücuduyla göz kamaştırdı.

Son olarak Serenay Sarıkaya ve Metin Akdülger'in başrolünde yer aldığı 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisinde kamera karşısına geçen Gülcan Arslan, havaların ısınmasıyla birlikte soluğu Fethiye'de aldı. Yazın enerjisini yansıtan kareleriyle dikkat çeken oyuncu, sezonun en iddialı tatil paylaşımlarından birine imza attı.

Yaz sezonunu Fethiye'de açan Gülcan Arslan cesur pozlarıyla nefes kesti

Zebra desenli ve mor renkli bikinisiyle takipçilerinin karşısına çıkan Arslan, fit vücudu ve dövmeleriyle beğeni topladı.

Yaz sezonunu Fethiye'de açan Gülcan Arslan cesur pozlarıyla nefes kesti

Farklı bir paylaşımında ise pembe bikini tercihiyle dikkat çeken oyuncu, sonrasında bikinisinin üstünü çıkartarak üstsüz poz verdi. Güzelliği ve doğal pozlarıyla sosyal medyada çok konuşulan Gülcan Arslan, yaz aylarında da adından söz ettirmeye devam edecek gibi görünüyor.

Yaz sezonunu Fethiye'de açan Gülcan Arslan cesur pozlarıyla nefes kesti

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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