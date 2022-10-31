Yayına alkollü çıktığı iddia edilen Danla Bilic, sessizliğini bozdu

Doğu Demirkol'un programına alkollü katıldığı hatta konuşamadığı için yayından ayrıldığı iddia edilen sosyal medya fenomeni Danla Bilic, sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından programdan gönderildiği yönündeki iddiayla ilgili bir haberi paylaşan Bilic, "He korumalar tuttu bir de kolumdan" dedi.