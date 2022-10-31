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Yayına alkollü çıktığı iddia edilen Danla Bilic, sessizliğini bozdu

Magazin Haberleri

Doğu Demirkol'un programına alkollü katıldığı hatta konuşamadığı için yayından ayrıldığı iddia edilen sosyal medya fenomeni Danla Bilic, sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından programdan gönderildiği yönündeki iddiayla ilgili bir haberi paylaşan Bilic, "He korumalar tuttu bir de kolumdan" dedi.

YouTube kanalında yayınladığı makyaj videolarıyla ünlenen Danla Bilic, Doğu Demirkol'un Star TV'de yayınlanan Alelade Show isimli programına konuk oldu. Programdaki ilginç tavırlarıyla dikkat çeken Bilic'in alkollü olduğu ileri sürüldü. Sosyal medyada gündem olan Bilic, sessizliğini bozdu.

"KORUMALAR KOLUMDAN TUTTU"

Doğu Demirkol'un sorularına güçlükle cevap veren sosyal medya fenomeninin tuhaf hareketlerde bulunduğu için yayının 49. dakikasında programdan alındığı ileri sürüldü. Twitter'da hakkındaki "Yayına alkollü katıldığı öne sürülen Danla Bilic programın ortasında gönderildi" yazılı haberi paylaşan fenomen, "He korumalar tuttu bir de kolumdan" dedi.

Yayına alkollü çıktığı iddia edilen Danla Bilic, sessizliğini bozdu

Yayına alkollü çıktığı iddia edilen Danla Bilic, sessizliğini bozdu

Yayına alkollü çıktığı iddia edilen Danla Bilic, sessizliğini bozdu

Yayına alkollü çıktığı iddia edilen Danla Bilic, sessizliğini bozdu

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Ecem Altan
Ecem Altan
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Doğu Demirkol Danla Bilic Magazin Haberler

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