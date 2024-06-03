Yavuz Bingöl Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nde muhteşem bir konser verdi

Türk halk müziğinin usta ismi Yavuz Bingöl, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali kapsamında muhteşem bir konser verdi.

Arkeoloji Müzesi Meydanı'nda kurulan sahnede sahne alan Bingöl, seslendirdiği türküler ve özel olarak Şanlıurfa için hazırladığı repertuvarı ile dinleyenleri büyüledi.

On binlerce Şanlıurfalının coşkulu katılımıyla gerçekleşen konserde Bingöl, "Urfa'nın Etrafı" türküsünü hep birlikte seslendirerek unutulmaz bir an yaşattı. Konser boyunca enerjisi ve sahne hakimiyeti ile izleyicileri mest eden Bingöl, Şanlıurfa'ya ve türkülere olan sevgisini bir kez daha dile getirdi.

Yavuz Bingöl'ün konseri, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'ne renk katan en özel etkinliklerden biri oldu. Konsere katılan müzikseverler, Bingöl'ün performansından ve Şanlıurfa'nın atmosferinden büyük keyif aldıklarını dile getirdi.

KONSERİNE 8 KİŞİ KATILMIŞTI

Bu konser, Bingöl'ün geçen yıl yaşadığı hayal kırıklığına da adeta bir cevap niteliğindeydi. Geçen yıl Urfa'nın 'Şanlı' unvanının verilişinin 39. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında verdiği konsere sadece 8 kişi katılmış ve Bingöl bu nedenle konserini iptal etmek zorunda kalmıştı.