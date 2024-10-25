Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu sade bir törenle dünyaevine girdi
Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl, Nilşah Ağaoğlu ile Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sade bir törenle dünyaevine girdi. Nikah töreni, Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı plajında bulunan bir turistik otelde gerçekleşti. Nikah şahitliklerini Oktay Kaynarca ve Elif Buse Doğan yaptı. Bingöl, nikah töreninde dedesinin İstiklal Madalyası'nı takarken, törene iş ve sanat dünyasından çok sayıda davetli katıldı.
Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl, Nilşah Ağaoğlu ile Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sade bir tören ile dünyaevine girdi.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı plajında bir turistik otelde sanatçı Yavuz Bingöl, Nilşah Ağaoğlu ile dünyaevine girdi. Sahilde sade bir nikah töreni gerçekleştirilirken çiftin nikah şahitlikleri arasında Oktay Kaynarca ve Elif Buse Doğan bulundu.
Yavuz Bingöl'ü Dedesi Çolak Hüseyin'e ait İstiklal Madalyası nikah töreninde babası Yılmaz Bingöl tarafından sanatçıya takıldı.
İhlas Haber Ajansı'nın sorularını yanıtlayan Yavuz Bingöl, "Çok sağ olun. Bizim aslında bugün en mutlu günümüz ama biliyorsunuz birkaç gün evvel TUSAŞ'ta o lanet saldırı oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. O yüzden biraz buruk girdik. Dostlar arasında sakin, sade bir organizasyon yaptık" dedi.
Düzenlenen nikah törenine iş ve sanat dünyasında çok sayıda davetli katıldı.