Yavuz Bingöl 5. kez evleniyor

Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl, nişanlısı Nilşah Ağaoğlu'na evlenme teklifi etti. Yavuz Bingöl nikah tarihlerini de açıkladı.

İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Halk Müzikleri Festivali, önceki akşam Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konserle sona erdi. Müzikseverlerden yoğun ilgi gören etkinlikte ünlü sanatçılar Yavuz Bingöl, Oktay Kaynarca ve Elif Buse Doğan aynı sahneyi paylaştı.

NİKAH ŞAHİTLERİ BİLE BELLİ

Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Yavuz Bingöl, sevgilisi Nilşah Ağaoğlu'na kuliste evlenme teklif ettiğini açıkladı. "2 saat önce burada sadece ikimizken teklif ettim. 25 Ekim'de Ayvalık'ta nikâhımız var" diyen ünlü türkücü, nikâh şahitlerinin de Oktay Kaynarca ile Elif Buse Doğan olacağını söyledi.