Üye Girişi
Haberler

Yavuz Bingöl 5. kez evleniyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü halk müziği sanatçısı Yavuz Bingöl, nişanlısı Nilşah Ağaoğlu'na evlenme teklifi etti. Bingöl, 25 Ekim'de Ayvalık'ta düzenlenecek olan düğünün müjdesini verdi.

Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl, nişanlısı Nilşah Ağaoğlu'na evlenme teklifi etti. Yavuz Bingöl nikah tarihlerini de açıkladı.

İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Halk Müzikleri Festivali, önceki akşam Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konserle sona erdi. Müzikseverlerden yoğun ilgi gören etkinlikte ünlü sanatçılar Yavuz Bingöl, Oktay Kaynarca ve Elif Buse Doğan aynı sahneyi paylaştı.

Yavuz Bingöl 5. kez evleniyor

NİKAH ŞAHİTLERİ BİLE BELLİ

Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Yavuz Bingöl, sevgilisi Nilşah Ağaoğlu'na kuliste evlenme teklif ettiğini açıkladı. "2 saat önce burada sadece ikimizken teklif ettim. 25 Ekim'de Ayvalık'ta nikâhımız var" diyen ünlü türkücü, nikâh şahitlerinin de Oktay Kaynarca ile Elif Buse Doğan olacağını söyledi.

Yavuz Bingöl 5. kez evleniyor

Yavuz Bingöl 5. kez evleniyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Magazin

Yavuz Bingöl Magazin Bingöl Yaşam

Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım tepki çekti

Kan donduran iki olay sonrası Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı tepki çekti

 ABD Başkanı Biden: İsrail, İran'ın petrol sahalarını vurmamalı

İran'da kesinlikle vurulmasını istemediği bir yer var

 İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş

Surlardaki vahşette kan donduran detaylar! Her şeyi önceden deftere çizmiş
Meteoroloji tarih vererek uyardı! Yağmur bu kez fena geliyor

Meteoroloji tarih vererek uyardı! Yağmur bu kez fena geliyor
500

Yorumlar (6)

Sedat DOĞAN:

Adamda ne yrk varmış

7
1
yanıtYanıtla
Perwer:

Bir tarafta adamlar iki veya üç eşli evlilik yapıyor ve bunlarda boşanma oranı neredeyse yok denecek kadar az, Öte tarafta adam veya kadın yedi kez evlenip sekiz kez de boşanıyor bunun adı medeniyet oluyor, yaşları El verdikçe bu durumu devam ettiriyorlar. Birinci bölüm için tek elden kullanın, ikinci bölüm için ise yolgeçen hanı durumu ortaya çıkıyor. Sizce hangisi daha medeni?

2
1
yanıtYanıtla
Benim Kkk:

Buari sanatci diye bize yutturmaya sistem yok muamelesi gördükçe gündem yatariyor sanatçıları dizde kalsın almiyoruz

1
0
yanıtYanıtla
Hakan Celik:

Duruş,omurga,kişilik çok çok önemli

0
0
yanıtYanıtla
Emre Özcan:

sözde sanatçılar ama Türk toplumunun ahlakını bozuyor gençlere kötü örnek oluyorlar evlenip boşanmak bunların yüzünden artık siradan bir olay haline döndü

0
0
yanıtYanıtla
Mert Ali null:

adam işi çözmüş alanında uzman olmuş,sıradan bir hal almış adam için evlilik

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Koç, Aslan, Yay burcu yorumu! 7 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi 6-7 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Icardi Wanda Nara barıştı mı? İstanbul elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Hüseyin Kankaya kimdir? Hüseyin Kankaya kaç yaşında, nereli?
title