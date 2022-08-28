Yasmin Erbil "Geri döndüm" notuyla peş peşe bikinili pozlarını paylaştı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla hayranlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Erbil'in son paylaştığı yeşil elbiseli poza da hayranlarından çok sayıda yorum geldi. Erbil bikinili pozlarını "Geri döndüm" notuyla paylaştı.