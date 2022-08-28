Yasmin Erbil "Geri döndüm" notuyla peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla hayranlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Erbil'in son paylaştığı yeşil elbiseli poza da hayranlarından çok sayıda yorum geldi. Erbil bikinili pozlarını "Geri döndüm" notuyla paylaştı.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, yaz tatiline hız kesmeden devam ediyor. Deniz ve güneşin tadını çıkaran Erbil, cesur paylaşımlarıyla dikkat çekti.
BİKİNİLİ POZLARIYLA HAYRAN BIRAKTI
Son olarak 319 bin takipçili Instagram hesabından bikinili pozlarını paylaşan Erbil, güzelliği ile hayran bıraktı.
ANNEDEN YORUM GECİKMEDİ
Kızının bikinili pozlarına kayıtsız kalmayan oyuncu Nergis Kumbasar, paylaşıma "Keyfini çıkarın" yorumunda bulundu.