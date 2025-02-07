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Yasmin Erbil'den Survivor'daki sevgilisi Yiğit Poyraz'a kalpli destek

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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Survivor All Star 2025'te yarışan sevgilisi Yiğit Poyraz'ın mutlu anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Survivor All Star 2025'te acil durum konseyi sonrası Acun Ilıcalı, yedek yarışmacıları açıklamıştı. Yedekler arasında olan Yiğit Poyraz, gelir gelmez kendini göstermeye başladı.

'İŞTE GELDİ AŞKIM'

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, erkek arkadaşı Yiğit Poyraz'ın fotoğraflarını Instagram'dan 'İşte geldi aşkım. Şans bilekliğimiz var, inci kolyemiz yok. Kaç gündür benim duygusallığın sebebi işte. Bütün iyi enerjilerim onunla' notuyla duyurmuştu.

KALPLİ DESTEK

Erbil, sevgilisi Yiğit Poyraz'ın yarıştığı Survivor All Star 2025'i her akşam hiç kaçırmadan izliyor. Yarışmanın sıkı takipçisi Erbil, dün akşam ekrana gelen bölümde sevgilisinin takımı kazanınca kutlamak için onları kalp emojisiyle paylaştı.

Yasmin Erbil'den Survivor'daki sevgilisi Yiğit Poyraz'a kalpli destek

Yasmin Erbil'den Survivor'daki sevgilisi Yiğit Poyraz'a kalpli destek
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHakan yıldız:

yıl olmuş 2025. hala survivor izleyen var mı?

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Hiç sevmem itici bir çocuk poyraz

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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

SIRA Poyraz'da :))

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