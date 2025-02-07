Yasmin Erbil'den Survivor'daki sevgilisi Yiğit Poyraz'a kalpli destek

Survivor All Star 2025'te acil durum konseyi sonrası Acun Ilıcalı, yedek yarışmacıları açıklamıştı. Yedekler arasında olan Yiğit Poyraz, gelir gelmez kendini göstermeye başladı.

'İŞTE GELDİ AŞKIM'

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, erkek arkadaşı Yiğit Poyraz'ın fotoğraflarını Instagram'dan 'İşte geldi aşkım. Şans bilekliğimiz var, inci kolyemiz yok. Kaç gündür benim duygusallığın sebebi işte. Bütün iyi enerjilerim onunla' notuyla duyurmuştu.

KALPLİ DESTEK

Erbil, sevgilisi Yiğit Poyraz'ın yarıştığı Survivor All Star 2025'i her akşam hiç kaçırmadan izliyor. Yarışmanın sıkı takipçisi Erbil, dün akşam ekrana gelen bölümde sevgilisinin takımı kazanınca kutlamak için onları kalp emojisiyle paylaştı.