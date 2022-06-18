Yasemin Kay Allen, oyuncu sevgilisi Tolga Güleç'e aşkını haykırdı: Seni sevmek ne muhteşem

BeIN Connect'te yayınlanan ve başrollerinde Alperen Duymaz, Büşra Develi, Yasemin Kay Allen, Görkem Sevindik ve Tolga Güleç'in yer aldığı dizinin setinden aşk çıktı. Güleç ve Allen sette başlayan arkadaşlıklarını aşka dönüştürdü.

AYRILIK İDDİASINI YALANLADI

Bir süredir gözlerden uzak aşk yaşayan ikili, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmamayı tercih ediyor. Çiftin geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları iddia edildi. Basın çıkan haberlerin ardından Güleç'le bir pozunu paylaşan Allen, iddiayı yalanladı.

YASEMİN AŞKINI HAYKIRDI

Dün bir davete katılan çift, romantik bir paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Instagram'da 849 bin takipçisi bulunan Allen, sevgilisinin kendisini öptüğü bir pozunu paylaşarak "Ne muhteşem bir şey seni sevmek" notunu ekledi. Güleç de aynı paylaşımı kalp emojisi ekleyerek yayınladı.