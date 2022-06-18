Yasemin Kay Allen, oyuncu sevgilisi Tolga Güleç'e aşkını haykırdı: Seni sevmek ne muhteşem - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yasemin Kay Allen, oyuncu sevgilisi Tolga Güleç'e aşkını haykırdı: Seni sevmek ne muhteşem

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
 - Güncelleme:

Erkek Severse dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Yasemin Kay Allen ve Tolga Güleç çiftinden romantik bir paylaşım geldi. Allen, sevgilisiyle çektirdiği bir fotoğrafı "Seni sevmek ne muhteşem bir şey" notuyla paylaştı.

BeIN Connect'te yayınlanan ve başrollerinde Alperen Duymaz, Büşra Develi, Yasemin Kay Allen, Görkem Sevindik ve Tolga Güleç'in yer aldığı dizinin setinden aşk çıktı. Güleç ve Allen sette başlayan arkadaşlıklarını aşka dönüştürdü.

AYRILIK İDDİASINI YALANLADI

Bir süredir gözlerden uzak aşk yaşayan ikili, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmamayı tercih ediyor. Çiftin geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları iddia edildi. Basın çıkan haberlerin ardından Güleç'le bir pozunu paylaşan Allen, iddiayı yalanladı.

Yasemin Kay Allen, oyuncu aşkı Tolga Güleç'e aşkını haykırdı: Seni sevmek ne muhteşem

YASEMİN AŞKINI HAYKIRDI

Dün bir davete katılan çift, romantik bir paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Instagram'da 849 bin takipçisi bulunan Allen, sevgilisinin kendisini öptüğü bir pozunu paylaşarak "Ne muhteşem bir şey seni sevmek" notunu ekledi. Güleç de aynı paylaşımı kalp emojisi ekleyerek yayınladı.

Yasemin Kay Allen, oyuncu aşkı Tolga Güleç'e aşkını haykırdı: Seni sevmek ne muhteşem

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Yasemin Kay Allen Tolga Güleç Instagram Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title